Eventi Teramo Gennaio 2020: tra concerti, danza e spettacoli teatrali

Quali sono i principali eventi a Teramo e provincia nel mese Gennaio 2020? Concerti, spettacoli di danza e teatrali

TERAMO – Il 2020 musicale in Abruzzo si è aperto col botto con Niccolò Fabi che, davanti a circa cinquemila persone, si èsibito sul palco allestito in piazza della Libertà a Teramo. L’artista romano, attualmente in tour nei principali teatri italiani, ha presentatoi brani del suo nuovo album “Tradizione e Tradimento” e le canzoni del suo repertorio, riproposte al pubblico in una nuova veste musicale. Qualche giorno dopo, sabato 4 , a Giulianova è toccato ai Boombadash, tra i protagonisti dell’estate canora 2019 con il brano Mambo Salentino, interpretato in compagnia di Alessandra Amoroso.

Al Teatro Comunale di Teramo, domenica 12 alle ore 18 il Balletto di San Pietroburgo ci sarà Il lago dei cigni, uno degli spettacoli di danza più importanti al mondo. Martedì 14 arriverà Non è vero ma ci credo, commedia di Eduardo De Filippo. L’avaro, avarissimo imprenditore Gervasio Savastano, vive nel perenne incubo di essere vittima della iettatura. La sua vita è diventata un vero e proprio inferno perché vede segni funesti ovunque: nella gente che incontra, nella corrispondenza che trova sulla scrivania, nei sogni che fa di notte. Teme che qualcuno o qualcosa possa minacciare l’impero economico che è riuscito a mettere in piedi con tanti sacrifici. Sabato 18 alle ore 21 Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello porteranno in scena l’album pubblicato nel 2014, risultato di 17 anni di fraterna amicizia e di un approccio con la musica totalmente libero dagli schemi. Fomenica 19 alle 17 andrà in scena I musicanti di Brema. Quattro animali in fuga contro i soprusi e le prepotenze degli umani ma poi la soluzione è: ‘l’unione fa la forza

Tanti gli appuntamenti legati alla Festa di Sant’Antonio.

GENNAIO

1

4

12

Il Lago dei Cigni – Teramo

14

Non è vero ma ci credo – Teramo

18

Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzarello presentano Tandem

Fetsa di Sant’Andonje a Fontanelle d’Atri, Nepezzano , Teramo

19

I musicanti di Brema