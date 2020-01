Teramo, regolamento Partecipazione: al via il confronto con la cittadinanza

Sul sito Internet dell’Ente o presso la Segreteria Generale, a disposizione la bozza per le eventuali osservazioni, i suggerimenti, gli emendamenti o i pareri

TERAMO – L’Amministrazione Comunale ha sempre inteso la partecipazione come uno strumento fondamentale per far sì che i cittadini potessero avere contezza e prendere parte ai processi decisionali; pertanto, dopo aver rivisto e approvato il nuovo Statuto e il nuovo Regolamento del Consiglio Comunale, è venuto il momento di dotare anche questo Comune degli adeguati strumenti di Partecipazione previsti dalla legge. Nello spirito di voler scrivere regole condivise, si ritiene utile sin dalla fase di stesura di tale Regolamento, avviare un percorso di coinvolgimento che parte dalla pubblicazione on-line e/o cartacea per la valutazione di ogni proposta di eventuale modifica.

Il “Regolamento sui diritti e doveri di partecipazione, di democrazia diretta e partecipativa e di informazione dei cittadini” è pertanto on-line nella home page del sito ufficiale dell’ente (www.comune.teramo.it), così come anticipato dall’assessore Sara Falini. Una copia della bozza di Regolamento è anche depositata presso la Segreteria Generale per consentire la consultazione dello stesso anche a chi non accede a strumenti informatici.

Le osservazioni, suggerimenti, emendamenti o pareri sulla bozza del Regolamento, nel testo attualmente già rivisto dal Segretario comunale, possono essere presentati entro il prossimo 3 Febbraio, utilizzando la seguente casella di posta elettronica: regolamentopartecipazione@comune.teramo.it oppure depositandole presso la Segreteria Generale.