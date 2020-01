Eventi Chieti gennaio 2020: tra concerti, fiere e teatro

Quali sono i principali eventi a Chieti e provincia nel mese Gennaio 2020? In primo piano il concerto di Sergio Cammariere, fiere e teatro

CHIETI – Il mese di gennaio 2020 si è aperto con la decima edizione della Fiera dell’elettronica, auto e moto d’epoca che si è tenuta a Lanciano sabato 4 e domenica 5: a disposizione dei visitatori informatica, telefonia, hi fi, videosorveglianza, tv-sat, elettronica di consumo, elicotteri, droni, arduino, valvole, dischi in vinile, materiale tecnico, materiale elettronico usato.

Al centro degli appuntamenti futuri c’è il concerto che Sergio Cammariere terrà venerdì 24, a partire dalle ore 21 all’Auditorium Sirena di Francavilla al mare. La sua performance farà immergere il pubblico nella musica e vivere un’ emozione, in cui i si fonderanno note senza confini, ritmo e melodia. In scaletta i brani più amati del suo repertorio, dagli esordi fino a quelli del più recente “Io”, improvvisazioni e momenti di pianoforte solo, pescando tra le canzoni di “Piano”, suo primo lavoro solo piano, pubblicato ad ottobre 2017.

Per quanto riguarda il teatro, al Teatro Tosti di Ortona venerdì 10, a partire dalle ore 20.45, verrà rappresentata La Bibbia riveduta e scorretta, uno spettacolo scritto da Davide Calabrese, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli e interpretato da Gli Oblivion: l’eterna lotta tra Potere Divino e Quarto Potere sta per prendere forma. Sabato 11, dalle ore 21, al Teatro Comunale di Orsogna saranno invece in scena i “cafoni” di Fontamara, nella storia di soprusi e di prevaricazioni raccontata da Ignazio Silone, con l’adattamento e la drammaturgia di Francesco Niccolini e la regia di Antonio Silvagni, rappresentata dal Teatro Lanciavicchio. Sempre ad Orsogna il 31 alle ore 21 arriverà, in anteprima nazionale, Brancaleone da Norcia (in terra d’Abruzzo).

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti clou che ci attendono in Abruzzo nel mese di gennaio, perchè la lista è in costante aggiornamento. Per i dettagli e per tutte le iniziative in programma in Regione vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le iniziative in programma.

