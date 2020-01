Nereto, presso la Sala Allende in scena “A proposito di noi”

Lo spettacolo, organizzato dai ragazzi della Compagnia degli Intrepidi per il 12 gennaio, rappresenta il difficile mondo della Salute Mentale

NERETO (TE) – Domenica 12 gennaio alle ore 17:00 presso la Sala Allende di Nereto avrà luogo lo spettacolo teatrale dal titolo “A proposito di noi”, iniziativa promossa dall’Associazione di Promozione sociale A.R.T.E.M.I.S. Aps, in collaborazione con il Centro Salute Mentale di Sant’Egidio alla Vibrata e la Cooperativa Soidarietà e Vita di Pineto.

A portare in scena la rappresentazione saranno i ragazzi della Compagnia degli Intrepidi, nata all’interno del Laboratorio di Teatro Sociale, un progetto di inclusione che si è fatto carico di rappresentare la realtà difficile del mondo della Salute Mentale all’interno di un percorso di valorizzazione della persona nel contesto di integrazione e di promozione della lotta allo stigma.

Quest’opera corale è figlia di un cammino partito quasi un anno fa dagli utenti dei Centri Diurni della Val Vibrata. Dalla scelta dei soggetti, passando per la scrittura fino ad arrivare alla messa in scena vera e propria, i ragazzi hanno gestito il percorso creativo in ogni dettaglio. Pochi elementi scenici sul palcoscenico, per proiettare lo spettatore nel nucleo vero e reale del mesaggio che si vuole far passare senza distrazioni di sorta. Le storie raccontate attraverso l’uso di sketch sono pensate per mostrare un punto di vista diverso, forse nuovo a cui la comunità non è abituata e che è presente nel quotidiano di ognuno di noi. Le tematiche sociali che i ragazzi hanno scelto variano a seconda del vissuto di ciascuno di loro e permette quindi uno sguardo personale ed unico, all’interno di una società che spesso invece utilizza la massificazione del pensiero come cassa di risonanza comune. Lontano dai meccanismi del Teatro Classico, questo spettacolo, nuovo e coraggioso, pone domande e non vuole dare risposte, ma magari consentire a chi guarda di trovarne qualcuna dentro di sé.