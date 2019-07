Castel di Sangro, affidamento esterno del servizio ripristino condizioni sicurezza e viabilità

CASTEL DI SANGRO – L’amministrazione di Castel di Sangro ha affidato un servizio per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica ambientale dell’area interessata da incidenti stradali. La Giunta Comunale ha, infatti, deliberato circa l’affidamento ad operatore esterno, in possesso di tutti i requisiti tecnici, del servizio di coordinamento dell’esecuzione del ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse al verificarsi di incidenti stradali sulle strade di competenza dell’ente, svolto in emergenza, per meglio garantire la sicurezza dei cittadini e dell’ambiente. Suddetto operatore esterno assicurerà il ripristino post incidente stradale, sia nella fase meramente operativa, sia in quella relativa alla procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per danni cagionati all’infrastruttura stradale a seguito di incidenti tra veicoli.

Si legge nella nota del Comune: “La necessità di fruire di tale servizio si presenta poiché nella casistica degli incidenti stradali, oltre a verificarsi danni a cose, persone e veicoli, si determina la produzione di rifiuti ad alto impatto ambientale: tali rifiuti, sia solidi che liquidi, devono essere gestiti onde evitare sanzioni, anche per il conducente del veicolo interessato dal sinistro.

Il Codice della Strada sancisce tra le altre cose che: tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato rientra la sicurezza delle persone nella circolazione stradale; tra i compiti degli enti proprietari delle strade rientra la manutenzione e la pulizia delle stesse; chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.

L’amministrazione, in quest’ottica, si è quindi preoccupata di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale in qualità di ente proprietario delle strade, intendendo con ciò l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi mediante l’eliminazione di rifiuti abbandonati e depositati sul suolo e nel suolo. Per l’amministrazione sarebbe difficoltoso provvedere autonomamente alla gestione dell’attività di ripristino post incidente stradale, sia nella fase meramente operativa sia in quella relativa alla procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all’infrastruttura stradale a seguito di incidenti tra veicoli.

Dunque, per ottimizzare la gestione dei sinistri, nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale, si rende indispensabile l’instaurazione di una collaborazione sinergica con un operatore esterno in grado di adempiere con professionalità e diligenza alle esigenze del territorio, nel rispetto delle prescrizioni normative.

Per l’adempimento delle prescrizioni l’amministrazione, servendosi di un operatore esterno, non è così investita di nessun onere, specie economico, e riuscirà in questo modo a rendere al meglio un servizio a beneficio della collettività.

L’operatore esterno, in qualità di coordinatore del servizio, dovrà assicurare: l’esistenza di una struttura centrale operativa che realizzi il coordinamento delle strutture locali, ad essa collegate, che concretamente espletino il servizio, per garantire un’operatività capillare sul territorio, consentendo così un più efficace contenimento dei prezzi dell’intervento; la gestione del rapporto con le compagnie assicuratrici del responsabile del sinistro; un’operatività h 24/365 giorni l’anno con almeno 2 operatori per ogni turno con la possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 20/30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne dei giorni feriali e 30/40 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni. Tale convenzione di affidamento avrà la durata sperimentale di tre anni, con l’impegno a valutare al termine della convenzione un nuovo eventuale affidamento, e non prevedrà oneri né a carico dell’Amministrazione né a carico dei cittadini.

Il sindaco si dice particolarmente soddisfatto dell’iniziativa che ha voluto lui stesso promuovere, ringraziando perciò il funzionario Paolo Di Guglielmo per la tempestiva attività istruttoria svolta. Nei prossimi giorni comunicherà alle forze dell’ordine locali affinché esse possano chiedere l’ausilio della società incaricata in caso di sinistro”.