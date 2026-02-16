Abruzzo, aperto il bando SRE01 per l’insediamento dei giovani agricoltori

REGIONE – L’Abruzzo investe sul futuro dell’agricoltura e apre ufficialmente il bando 2025 dell’intervento SRE01 – Insediamento giovani agricoltori, una misura strategica del CSR Abruzzo 2023‑2027 pensata per favorire il ricambio generazionale e sostenere nuove iniziative imprenditoriali nel settore primario. Dal 9 febbraio 2026 sono attive le funzionalità AGEA‑SIAN per la presentazione delle domande.

L’intervento offre un sostegno economico significativo ai giovani che decidono di avviare per la prima volta un’azienda agricola come capi d’impresa. Il contributo previsto è di 60.000 euro, che può salire a 70.000 euro in caso di insediamento in aziende situate in area D. Sono previste inoltre forme di sostegno diversificate per gli insediamenti multipli.

Il bando si rivolge a giovani imprenditori agricoli tra i 18 e i 40 anni non compiuti, in possesso di adeguate competenze professionali e pronti a presentare un piano aziendale orientato allo sviluppo, all’innovazione e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

La domanda di sostegno deve essere inoltrata esclusivamente tramite le procedure AGEA, utilizzando la modulistica disponibile sul portale SIAN. È necessario che il Fascicolo Aziendale Informatizzato sia aperto, aggiornato e validato alla data di presentazione. Le domande possono essere inviate direttamente dal richiedente o tramite strutture abilitate, con firma OTP a conferma dell’invio.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 10 aprile 2026. Un’opportunità importante per i giovani che desiderano costruire il proprio futuro in agricoltura e contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio abruzzese.