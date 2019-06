In primo piano lo Street Food Time, Pescara Jazz e i concerti di Laura Pausini e Biagio Antonacci, Marlene Kuntz e Irama

PESCARA – Cominciamo subito con un evento enogastronomico. Da giovedì 4 a domenica 7 il Porto Turistico di Pescara ospiterà la quarta edizione di Street Food Time. Saranno presenti food truck e birrifici artigianali: si potranno gustare 150 tipologie di cibi diversi e tantissime birre differenti per tutte le esigenze culinarie più disparate, dall’aperitivo al dessert passando per primi piatti, secondi, contorni e formaggi. Da ogni regione d’Italia arriverà un food truck, ognuno per portare la propria proposta gastronomica con le specialità espressione culturale di un popolo.

Il Gran Gala du Cirque illuminerà il Teatro D’Annunzio la sera di venerdì 5 mentre esposizioni artigianali, hobbistica, sfilate, spettacoli, esibizioni e musica dal vivo saranno protagonisti di Arti Umane in festa, in programma sabato 6 e domenica 7.

Passiamo alla musica, senza dubbio al centro degli appuntamenti del luglio 2019 pescarese. Lunedì 8 inaugurerà Pescara Jazz che per i suoi cinquant’anni si regala un programma con quindici concerti consecutivi fino al 22, più una coda di tre date: 24 e 28 e il 9 agosto, gran finale con Fiorella Mannoia. Tanti i big in programma: dalla cantante statunitense Dee Dee Bridgewater (il 19), al sassofonista americano Joshua Redman (il 20), al bassista camerunense Richard Bona (il 17) al chitarrista Robben Ford (l’11 con il Lorenzo Tucci trio, feat. Karima). In calendario anche il concerto Una noche por Paco (con Antonio Sanchez sexteto e il cuarteto flamenco di Chano Dominguez, il 13 e quello di Jacob Collier il 21. Laura Pausini e Biagio Antonacci faranno tappa con il loro tour allo Stadio Adriatico mercoledì 23. Le due icone della musica pop italiana si esibiranno sullo stesso palco con i loro grandi classici e le loro hit più recenti hit, alcuni duetti.

Non mancherà il loro primo singolo insieme, Il coraggio di andare, contenuto nel CD “Fatti sentire ancora” della Pausini, riedizione dell’ultimo album della cantante “Fatti Sentire”. Una canzone che parla di forza e racconta il coraggio di ripartire da zero nonostante le paure e le difficoltà. La sera del 24 l teatro D’Annunzio di pescara saliranno i Marlene Kuntz, il gruppo alternative rock italiano originario della provincia di Cuneo, che proprio quest’anno festeggiano i trent’anni di carriera. Sabato 26, sempre sul palco del Teatro D’Annunzio, salirà Irama, giovane cantautore della diciassettesima edizione del talent Amici di Maria De Filippi. Lo ricordiamo all’ultima edizione del Festival di Sanremo, in gara con La ragazza con il cuore di latta, brano già certificato disco d’oro che racconta una storia di violenza e di rinascita, un cuore spezzato dal dolore, una riflessione su quante situazioni tragiche si nascondano dentro ai confini sacri della famiglia.

Eventi Pescara Giugno 2019

4-7 Street Food al Porto Turistico di Pescara

5 Gran Galà du Cirque al Teatro D’Annunzio

6 Arti Umane in festa a Villa Badessa

6 Olga Georgievskaya a Pescara

8-22 Pescara jazz 2019

15 Simona Quaranta live a Montesilvano

19-21 Summer Country Western al Porto Turistico di Pescara

23 Laura Pausini e Biagio Antonacci in concerto a Pescara

24 Marlene Kuntz in concerto a Pescara

26 Irama in concerto a Pescara