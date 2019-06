Eventi Teramo luglio 2019

Della birra, della pizza, del tartufo, dei piatti tipici. Al centro degli appuntamenti del mese Luglio 2019 nel teramano ci sono le sagre

TERAMO – Luglio, nel teramano, é un mese ricchissimo di appuntamenti enogastronomici. Si parte subito il 1° luglio con la giornata conclusiva del Nereto Beer Festival, organizzato dall’associazione culturale “Insieme si può” e giunto quest’anno alla sua terza edizione. Anche l’ultima sera dalle 19.00 appuntamento con lo street food, tante varietà di birra e spettacolo di Vittorio il Fenomeno.

Dal 3 al 7 a Castelnuovo a Vomano torna la Sagra della chitarra con pallottine, giunta quest’anno alla sua decima edizione. Possibilità di degustare, però, anche altri prodotti tipici quali arrosticini, salsicce, patatine fritte e frittelle e ascoltare musica dal vivo. A Roiano di Campli, dal 4 al 7, quindicesima edizione della Sagra gastronomica, organizzata dalla Pro Loco con lo scopo di valorizzare i prodotti locali e far conoscere la piccolissima comunità ad un numero sempre maggiore di visitatori.Tutte le sere negli stand gastronomici appositamente allestiti si potranno gustare primi piatti con tartufo, cinghiale, porcini. Ci saranno, inoltre, la pecora alla callara, salsicce, arrosticini, formaggio fritto e frittelle preparate con estrema cura e amore dalle donne del borgo. Dall’8 al 14 Sagra del tartufo a Campovalano torna la più golosa delle sagre, quella del tartufo, che quest’anno taglia il nastro numero diciannove.Tanti gli eventi collaterali in programma, tra i quali l’apertura in via straordinaria della Necropoli, con visite guidate in notturna. Ad Atri sabato 12 e domenica 13 prima parte di Atri a tavola, l’evento dedicato al buon gusto.A Montorio al Vomano, dal 12 al 15, presso i Giardini di Via degli Orti, torna l’appuntamento con la Festa della pizza, alla sua quarta edizione: quattro giorni di pizze artigianali ai vari gusti, cotte nei due forni a legna a disposizione, musica, spettacoli e divertimento.

Per gli amanti della birra segnaliamo alcuni appuntamenti. Nei giorni che vanno dal 12 al 14 il centro storico di Notaresco ospita la sesta edizione del Festival delle birre artigianali, il primo ed unico festival interamente dedicato ai soli microbirrifici della provincia di Teramo ed alla loro produzione. Dal 15 al 21 a Civitella del Tronto si svolge Un borgo di birra, rassegna internazionale di birre artigianali e street food per tutto il borgo. Nello stesso periodo, con inizio però il 18, ad Atri torna Pinta tra i dipinti: nel paese dei murales tutte le sere degustazione di oltre 50 birre artigianali di birrifici autoctoni e non, accompagnata da prodotti tipici abruzzesi e con l’intrattenimento di musica live.

Per i concerti, in attesa delle sesta edizione di Emozioni in musica, in programma a Roseto degli Abruzzi dal 5 all’8 agosto, vogliamo mettere in evidenza quello dei Metanoia, che con il loro tour volto a promozionare presentare l’album “L’equilibrio dei numeri primi, farà tappa il giorno 12 a Giulianova.

Sulla costa teramana sono tantissime le occasioni per gli amanti del ballo: latino, commerciale, reaggaeton, balli di gruppo. Ma per questo vi rimandiamo al calendario giornaliero degli eventi a Teramo, in costante aggiornamento.

