Eventi Chieti luglio 2019

In primo piano i concerti di Loredana Bertè, Il Volo e Mahmood ma anche il Festival della ventricina del vastese e il Carnevale estivo a Francavilla

É senza dubbio la musica la grande protagonista del mese di Luglio 2019 nel teatino. Si parte con il concerto di Enrico Nigiotti che, con il suo Cenerentola tour, sarà ad Ortona il giorno 3. Sempre ad Ortona, il 13, arriverà Mahmood, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Soldi e recentemente classificatosi secondo all’Eurofestival Contest Songs. Sul palco dell’Anfiteatro la Civitella di Chieti saliranno il 12 Ben Harper, considerato come uno degli autori e performer più incisivi e influenti di sempre, in grado di trascendere i generi musicali e parlare di temi personali così come di argomenti politici, e il 30 Il Volo, il trio vincitore del Festival di Sanremo nel 2015, che proprio quest’anno festeggia i dieci anni di carriera. Giovedì 31, invece, sarà la volta di Loredana Bertè con il tour estivo, il LiBertè – Summer Tour 2019. La stessa sera i Negrita saranno a Francavilla al mare per celebrare nel migliore dei modi i loro venticinque anni di successi. Sabato 27 Federica Carta e il suo pop Corn Tour approderanno a Palmoli mentre il 29 la magia delle musiche del grande Maestro Ennio Morricone interpretate dall’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno avvolgerà Piazza del Popolo a Vasto. Firmacopie e mini live il giorno 9 al Centro d’Abruzzo a San Giovanni Teatino per Giordana Angi, finalista dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Passiamo agli eventi enogastronomici. Sabato 13 e domenica 14 torna l’appuntamento con il Festival della ventricina del Vastese. La ventesima edizione della manifestazione si svolgerà a Scerni. Sarannodue giorni all’insegna del divertimento, tra degustazioni, convegni, show cooking, laboratori e intrattenimento durante i quali protagonista assoluta sarà la regina dei salumi abruzzesi, nonché Presidio Slow Food. Il 27, invece, sarà invece il pomodoro il grande protagonista di Rosso, ma non troppo, la grande festa del pomodoro a pera d’Abruzzo che riempirà piazza Adriatico, piazza Sant’Alfonso e l’intera zona Asterope di Francavilla al mare di spettacoli, incontri e iniziative golose per celebrare l’eccellenza dell’ingrediente principe della dieta mediterranea.

Domenica 14 presso Francavilla al mare avrà luogo il Gran Carnevale Estivo: ingresso Gratuito

Eventi Chieti luglio 2019

3

6

Mesa live a San Salvo

7

Si balla in compagnia di Simona Quaranta a Lanciano

9

12

Ben Harper in concerto all’Anfiteatro La Civitella a Chieti

Jerry Calà e Una vita da libidine show a Francavilla al mare

13

13-14

14

Carnevale estivo a Francavilla al mare

27

Federica Carta in concerto a Palmoli

Rosso ma non troppo a Francavilla al mare

29

30

Il volo in concerto all’Anfiteatro La Civitella a Chieti

31

Loredana Bertè in concerto all’Anfiteatro La Civitella a Chieti

Negrita in concerto a Francavilla al mare