I concerti di luglio 2019 in Abruzzo: cantanti, date, dove

Quali saranno i principali eventi musicali a Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo a luglio? In primo piano il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci

L’estate entra nel pieno e arriva anche il momento dei festival musicali e dei concerti all’aperto. Anche quest’anno gli appuntamenti in Regione sono tantissimi, per tutti i gusti. Per la rassegna Festiv’Alba saranno undici i concerti di musica classica e antica che si terranno all’interno di due tra le più suggestive e affascinanti chiese d’Abruzzo: San Pietro in Alba Fucens e Santa Maria Valle Porclaneta a Rosciolo. Lunedì 8 inaugurerà Pescara Jazz che per i suoi cinquant’anni si regala un programma con quindici concerti consecutivi fino al 22, più una coda di tre date: 24 e 28 e il 9 agosto. Sempre l’8, in occasione della Festa di San Cetteo, Anna Tatangelo si esibirà in concerto nel piazzale della stazione di Porta Nuova a Pescara.

CONCERTI DI LUGLIO IN ABRUZZO: Pescara – Chieti – L’Aquila – Teramo

Enrico Nigiotti. con il suo Cenerentola tour, sarà ad Ortona il giorno 3. Sempre ad Ortona, il 13, arriverà Mahmood, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Soldi. A Celano, dopo il successo dello scorso anno, sabato 13 si terrà la Festival Internazionale Celano Blues. Sul palco dell’Anfiteatro la Civitella di Chieti saliranno il 12 Ben Harper, considerato come uno degli autori e performer più incisivi e influenti di sempre, in grado di trascendere i generi musicali e parlare di temi personali così come di argomenti politici. A Francavilla al mare, in occasione di Foro in festa, il 19 Robi Facchinetti, accompagnato dalla sua band, porterà il tour Inseguendo la mia musica mentre il 22 a far vivere una serata intensa di emozioni, ci penseranno i The Kolors, vincitori della edizione 2015 di Amici di Maria De Filippi.

Laura Pausini e Biagio Antonacci faranno tappa con il loro tour allo Stadio Adriatico di Pescara mercoledì 23. La sera del 24 sul Teatro D’Annunzio di Pescara saliranno i Marlene Kuntz. Sabato 26, sempre sul palco del Teatro D’Annunzio, salirà Irama, giovane cantautore della diciassettesima edizione del talent Amici di Maria De Filippi. Sabato 27 Federica Carta e il suo pop Corn Tour approderanno a Palmoli. Per la quarta edizione di Paesaggi Sonori, domenica 28 arriverà, invece, a Rocca Calascio Finn Andrews mentre il 29 la magia delle musiche del grande Maestro Ennio Morricone interpretate dall’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno avvolgerà Piazza del Popolo a Vasto.

All’Anfiteatro La Civitella di Chieti il 30 ci sarà Il Volo, il trio vincitore del Festival di Sanremo nel 2015, che proprio quest’anno festeggia i dieci anni di carriera. Giovedì 31, invece, sarà la volta di Loredana Bertè con il tour estivo, il LiBertè – Summer Tour 2019. La stessa sera i Negrita saranno a Francavilla al mare per celebrare nel migliore dei modi i loro venticinque anni di successi. Firmacopie e mini live il giorno 9 al Centro d’Abruzzo a San Giovanni Teatino per Giordana Angi, finalista dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Programma concerti in Abruzzo – luglio 2019

3

6

Fisarmonica tra passato e presente – Festiv’Alba

7

Laudar vollio per amore – San Francesco e la musica – Festiv’Alba

8

Giuseppe Anastasi, Canzoni Ravvicinate del Vecchio Tipo – Pescara Jazz

Anna Tatangelo – Pescara

9

Ada Montellanico Quartet, Tencology – Pescara Jazz

Giordana Angi – San Giovanni Teatino (CH)

10

Bungaro, Maredentro Tour – Pescara Jazz

11

Robben Ford, Purple House – Pescara Jazz

12

Patches Stewart Band

Ben Harper -Chieti

13

Chopin quattro ballate, sonata n. 3 – Festiv’Alba

Una noche por Paco – Pescara Jazz

Festival Internazionale Celano Blues

Mahmood – Ortona (CH)

14

Orchestra Giovanile Europea – Festiv’Alba

Cuneman 5tet – Pescara Jazz

15

Michele Tino Quartet – Pescara Jazz

16

Sun Village Filippo Bubbico Quartet feat. Claudio Filippini – Pescara Jazz

17

Richard Bona, De La Frontera – Pescara Jazz

18

Fermate il passo. Ai primordi dell’Opera – Festiv’Alba

Orchestra Sinfonica Abruzzese – Pescara Jazz

19

Claudio Monteverdi e dintorni – Festiv’Alba

Dee Dee Bridgewater, J’ai Deux Amours – Pescara Jazz

Robi Facchinetti – Francavilla al mare (CH)

20

Da Bach a Debussy – Festiv’Alba

Joshua Redman, Still Dreaming -Pescara Jazz

21

Conversazioni tra 51 corde – Festiv’Alba

Jacob Collier – Pescara Jazz

The Kolors – Francavilla al mare

22

Bepi D’Amato Tony Pancella Duo – Pescara Jazz

23

Canzoni dietro le quinte – Festiv’Alba

Laura Pausini e Biagio Antonacci – Pescara

24

Marlene Kuntz – Pescara Jazz

26

Irama – Pescara

27

Cimarosa, Rosini, Piazzolla, Morricone – Festiv’Alba

Federica Carta – Palmoli (CH)

28

Symphonic Queen – Pescara Jazz

Finn Andrews – Rocca Calascio (AQ)

29

30

Il Volo – Chieti

31

Nerone vs Petronio – Festiv’Alba

Loredana Bertè – Chieti

Negrita – Francavilla al mare (CH)