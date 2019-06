Momento clou degli appumtamenti del Luglio 2019 nell’aquilano la Giostra cavalleresca di Sulmona. In evidenza anche Festiv’Alba

Al centro degli appuntamenti del luglio 2019 nell’aquilano c’è la Giostra cavalleresca di Sulmona, in programma come di consueto, nell’uktimo weekend del mese. Una manifestazione che affonda le proprie radici in epoca sveva, ma che ebbe forte impulso soprattutto sotto gli Aragonesi, per poi essere dismessa nella prima metà del 1600 per “disapplicazione e mancanza di cavalieri giostranti” e ripresa nel 1995 su iniziativa di un gruppo di cittadini sulmonesi, su base di assoluto volontariato.

A parteciparvi sono i quattro Sestieri (Sestiere Porta Manaresca, Sestiere Porta Japasseri, Sestiere Porta Bonomini, Sestiere Porta Filiamabili) e i tre borghi (Borgo Pacentrano, Borgo Santa Maria della Tomba, Borgo San Panfilo) in cui è suddiviso il territorio cittadino, che si affrontano in piazza Maggiore. Nel corso di due giornate ogni cavaliere si scontra con altri quattro cavalieri per un totale di quattordiciscontri. I primi quattro classificati si scontrano in due semifinali e poi nella finale per la conquista del Palio, che consiste in un dipinto su tela realizzato ogni anno da un diverso artista a livello internazionale. Dopo Valeria Marini lo scorso anno, chi sarà la madrina dell’edizione numero venticinque? Potrete scoprirlo consultando il calendario degli eventi a L’Aquila e provincia, insieme ai dettagli della manifestazione e a tutte le altre iniziative in programma sul territorio.

Musica di tutti i tipi e per tutti, Per la rassegna Festiv’Alba saranno undici i concerti di musica classica e antica che si terranno all’interno di due tra le più suggestive e affascinanti chiese d’Abruzzo: San Pietro in Alba Fucens e Santa Maria Valle Porclaneta a Rosciolo. A Celano, dopo il successo dello scorso anno, sabato 13 si terrà la Festival Internazionale Celano Blues, con un programma di artisti nazionali e internazionali che si alterneranno sul palco. Per la quarta edizione di Paesaggi Sonori, domenica 28 arriva, invece, a Rocca Calascio Finn Andrews, già frontman dei TheVeils, band indie rock neozelandese di base a Londra, e ora in Italia per presentare il suo debutto da solista con l’album One Piece At A Time, pubblicato a marzo.

A Tempera dal 5 al 7 si svolge la terza edizione della Sagra della Trota, organizzata dalla Pro Loco: stand gastronomici e musica dal vivo.Sabato 20 e domenica 21, a Capestrano, torna l’appuntamento con Burgus Lupuli, il festival della birra artigianale abruzzese. Una degustazione di birre artigianali lungo un percorso all’interno del centro storico del borgo. Il tutto accompagnato da artisti di strada, musica dal vivo, stand gastronomici, spettacoli e tante altre sorprese. Negli stessi giorni Roccaraso ospiterà la Festa internazionale degli gnomi, rivolta ai bambini e agli adulti che non hanno mai lasciato andare il fanciullo che è in loro. Per due giorni gnomi, fate, elfi, fauni e creature del bosco aspetteranno con spettacoli immersi nei boschi alla luce del sole, ma anche della sera. Lanterne illumineranno le magie più sorprendenti ed il teatro ragazzi potrà godere di una cornice fatta di verde, blu e stelle.

Eventi L’Aquila luglio 2019

5-7

Sagra della trota – Tempera

6-20

Festiv’Alba – Alba Fucens

13

Celano Blues

20-21

Burgus Lupuli – Capestrano

Festival Internazionale degli gnomi – Roccaraso

27-28

28

Finn Andrews in concert