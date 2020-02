Diretta Crotone – Pescara: dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 23 febbraio alle 21 si gioca Crotone – Pescara, gara valida per la 25° giornata di Serie B. Informazioni dove seguire la partita in tv, streaming o webcronaca

PESCARA – Allo Stadio Scida domenica 23 febbraio si gioca Crotone – Pescara, posticipo della venticinqueesima giornata del campionato di Serie B 2019 -2020; calcio di inizio previsto per le ore 21. Entrambe le squadre provengono da una sconfitta: i pitagorici per 3-2 sul campo della Juve Stabia, gli abruzzesi tra le mura amiche per 1-2 contro il Cittadella. Il Crotone é quarto in classifica con 37 punti, il Pescara è dodicesimo a quota 32. Non ci sarà in panchina Nicola Legrottaglie, fermato dal Giudice Sportivo per una giornata effettiva di gara.

SEGUI LA CRONACA DELLA PARTITA

I biglietti per il Settore Ospiti potranno essere acquistati online sul circuito LisTicket al prezzo di euro 11,00. Chiusura vendita alle ore 19,00 di sabato 22 febbraio.

DAZN

L’incontro verrà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 21 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 20.15 saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Probabile modulo 3-5-2 per il Crotone con Cordaz in porta e difesa composta al centro da Marrone e Cuomo e ai lati da Curado e Gerbo. In mezzo al campo Benali, Barberis e Crociata; sulle fasce Gerno e Molina. Davanti Armenteros e Simy. Possibile modulo speculare per il Pescara con Fiorillo tra i pali e retroguardia composta dalla coppia centrale formata da Drudi, Bettella e Scognamiglio. A centrocampo Memushaj, Palmiero e Melegoni; ai lati Masciangelo e Zappa. Coppia d’attacco formata da Galano e Maniero.

Le probabili formazioni di Crotone – Pescara

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Curado, Marrone, Cuomo, Gerbo, Benali, Barberis, Crociata, Molina, Armenteros, Simy.

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Drudi, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo, Memushaj, Palmiero, Melegoni, Zappa, Galano, Maniero.