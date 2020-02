A San Giovanni Teatino torna “Carnevale in Festa” edizione 2020

Il 25 febbraio nella palestra comunale della Scuola Media di Largo Wojtyla sfilata di mascherine, musica, gonfiabili e animazione

SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – Torna il Carnevale a San Giovanni Teatino, con un pomeriggio di divertimento nella cornice della palestra comunale della Scuola Media di Largo Wojtyla. Martedì 25 febbraio, dalle 16 e fino alle 20 circa, è previsto infatti “Carnevale in Festa 2020”, con gonfiabili per bambini, zucchero filato, animazione e la sfilata per bambini e adulti che premierà le mascherine più belle.

“Il Carnevale è un momento di grande condivisione per la collettività – dichiara il Sindaco Luciano Marinucci – in grado di coinvolgere non solo i bambini, ma anche i grandi. La nostra festa in maschera è ormai una tradizione per i sangiovannesi e, come ogni anno, abbiamo cercato di organizzare un martedì grasso con i fiocchi”.

“La parola d’ordine sarà ‘divertimento’ – spiega l’assessore alla Cultura Simona Cinosi – e, come ogni anno, il nostro Carnevale sarà una girandola di colori e di allegria, uno spazio di gioco, condivisione e spensieratezza per le famiglie e per i bambini, che potranno godere di un’opportunità di svago e di leggerezza nel giorno più ‘pazzo’ dell’anno”.

Il programma prevede, dalle 16 alle 16.30 l’iscrizione alla sfilata delle mascherine. Alle 17 prenderà il via l’intrattenimento con musica, gonfiabili, caramelle e zucchero filato. La sfilata delle mascherine è prevista alle 17.30, mentre la chiusura della manifestazione è fissata per le 20. L’ingresso è libero.