I vertici nazionali della Protezione Civile incontrano il Comune di Teramo

TERAMO – Per la prima volta da quando il nostro territorio è stato interessato dal sisma del 2016/2017, il Comune di Teramo ha avuto modo di incontrare direttamente e in forma esclusiva i vertici della Protezione Civile nazionale. Ieri, a Roma nella sede dell’organismo, il Sindaco Gianguido D’Alberto e il vicesindaco e assessore con delega ai rapporti con la Protezione Civile Giovanni Cavallari, hanno incontrato Angelo Borrelli, capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; il Direttore Operativo del Dipartimento, Luigi D’Angelo e altri esponenti di vertice dello stesso organismo.

Finalità dell’incontro è stata di rappresentare in maniera diretta le specifiche problematiche del territorio teramano e della città capoluogo. Tutto ciò, in considerazione dei ritardi sulla ricostruzione e delle difficoltà di avviare un autentico percorso ispirato ad un duplice obiettivo: individuare le modalità per far decollare davvero un concreto e costante processo di ricomposizione, e recuperare il tempo perso, fattore, questo, che allo stato attuale aggrava ulteriormente le condizioni dei cittadini e del territorio nel suo insieme.

Il Sindaco ha chiesto speciale attenzione, sollecitando Borrelli e i vertici della Protezione Civile ad adoperarsi con atti concreti per avviare percorsi virtuosi, finalizzati a favorire le procedure di risanamento e ricostruzione autentica del patrimonio privato e pubblico.

D’Alberto e Cavallari hanno così rappresentato, tra l’altro, proposte correttive al Decreto sisma in particolare per gli aspetti relativi alla necessità di garantire adeguate modalità di accompagnamento alle famiglie nelle abitazioni e hanno contestualmente sottolineato la necessità di migliorare la dotazione organica del Comune per favorire un più agile e rapido svolgimento delle adempienze tecnico-burocratiche.

Sono altresì state rappresentate le problematiche complesse ed articolate, con la elencazione di aspetti anche propedeutici connessi alla ricostruzione, affinché gli interventi si traducano in atti concreti.

Dalla Protezione Civile è stata manifestata, con concreta assunzione di impegni, la piena disponibilità a venire incontro alle esigenze rappresentate, tanto che nei prossimi giorni saranno formalizzate dal Comune richieste specifiche, cui la Protezione Civile porrà adeguata attenzione. Le risposte, pertanto, sono state caratterizzate da riferimenti fattivi, con la rappresentazione di prospettive di intervento concrete, ad esempio sulla situazione dei cimiteri.

All’esito dell’incontro, il Sindaco e il Vicesindaco ringraziano il dott. Borrelli e lo staff dirigenziale della Protezione Civile nazionale per la sensibilità manifestata con concretezza di risposte, unendo a ciò il ringraziamento al Dipartimento regionale per il supporto quotidiano che viene fornito nell’assistenza alle attività dell’ente e per gli strumenti a sostegno di una problematica ancora così peculiare e primaria.