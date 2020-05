Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 24 maggio 2020

Notizie e bollettino Covid-19 in Abruzzo del 24 maggio: in attesa del nuovo bollettino sono 156 i ricoverati, 4 in terapia intensiva

REGIONE – Domenica 24 maggio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Si riparte da 2 casi nuovi, 156 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 4 in terapia intensiva e 1.008 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Approvata in Consiglio regionale la legge 118/2020, presentata dalla maggioranza a sostegno delle imprese abruzzesi a seguito dell’emergenza Covid. Vengono introdotte misure per imprese, partite Iva e professionisti, per un investimento complessivo nel tempo che sfiora gli 80 milioni di euro. Come ha dichiarato l’assessore alle attività produttive, Mauro Febbo, “si interverrà con un fondo perduto per la perdita di incassi nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, del 15 % per tutte le imprese e professionisti fino ad un volume d’affari di 120.000 (il Governo il 20%); del 7,5% per volume d’affari da 120 a 400.000 e 5% da 400.000 a un milione. Per le circa 180 agenzie di viaggi con un contributo di € 3.000 ciascuna in considerazione del danno subito ma anche del fatto che non ripartiranno presto”.

Un provvedimento che, come ha ricordato il Presidente del Consiglio Regionlae, Lorenzo Sospiri, va incontro anche ai Comuni della zona rossa: “noi stanziamo 1 milione 700mmila euro per la zona rossa istituita con ordinanza del Presidente Marsilio e che riguarda una quota dei comuni del teramano, la Val Fino, una quota del pescarese e la zona Caldari a Ortona. Per tali aree noi distribuiamo 240mila euro proporzionalmente sulla base della popolazione e al numero dei giorni di chiusura, quei 240mila euro si sommano al milione di euro stanziati per sostenere le spese dei Comuni per fronteggiare l’emergenza Covid-19, più 1milione e mezzo di euro per le imprese della zona rossa”.

L’assessore alla Salute, Nicoletta Verì e il presidente del Comitato regionale della Croce Rossa, Gabriele Perfetti hanno annunciato che, a partire da lunedì 25 maggio, la Croce Rossa Italiana contatterà telefonicamente i cittadini individuati dall’Istat per essere sottoposti a test sierologico nell’ambito dello studio nazionale che coinvolgerà 150mila cittadini in tutta Italia. Sempre da lunedì tutti i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta potranno visionare direttamente i referti dei tamponi per il Covid 19 accedendo al Portale del Medico, senza attendere dunque l’invio degli stessi da parte delle Asl. Il nuovo servizio permetterà di conoscere l’esito del test in tempo reale, nello stesso momento in cui il referto sarà caricato nel sistema informatico dal laboratorio che ha processato il campione.

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 24 MAGGIO 2020

Disponibili dal primo pomeriggio i dati della giornata odierna a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 24 MAGGIO 2020

[IN AGGIORNAMENTO]