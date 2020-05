Covid-19, approvata legge per imprese, partite IVA e professionisti

La legge 118/2020 introduce misure per un totale complessivo di 80 milioni di euro: contributi e fondo perduto per il mese di aprile 2020

L’AQUILA – L’assessore alle attività produttive e turismo, Mauro Febbo, ha comunicato che é stata approvata in Consiglio regionale la legge 118/2020, presentata dalla maggioranza a sostegno delle imprese abruzzesi a seguito dell’emergenza Covid.

“Una base economica vitale da cui partire per aiutare il sistema economico regionale e integrare le risorse, da noi giudicate, esigue del Governo nazionale la cui capacità finanziaria è sicuramente più importante di quella delle Regioni. Peraltro può agire in deficit, mentre noi no”.

Vengono introdotte misure per imprese, partite Iva e professionisti, per un investimento complessivo nel tempo che sfiora gli 80 milioni di euro. Al momento, ha detto Febbo, la disponibilità é di 40 milioni di euro ottenuti attraverso la rimodulazione dei fondi Fesr e Fse e di altre riprogrammazioni su cui comunque si sta ancora lavorando.

Febbo ha detto che si interverrà con un fondo perduto per la perdita di incassi nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, del 15 % per tutte le imprese e professionisti fino ad un volume d’affari di 120.000 (il Governo il 20%); del 7,5% per volume d’affari da 120 a 400.000 e 5% da 400.000 a un milione. Per le circa 180 agenzie di viaggi con un contributo di € 3.000 ciascuna in considerazione del danno subito ma anche del fatto che non ripartiranno presto.

Si tratta di strumenti in favore delle imprese e dei professionisti per supportarle nella crisi legata all’emergenza Covid-19”. Il progetto di legge era stato approvato giovedì a maggioranza dalla terza commissione consiliare Attività produttive.