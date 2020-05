Movida a Pescara, assembramenti fuori dai locali e anche una rissa

Molti giovani, fuori dalle aree dei cocktail, assembrati e senza mascherina. C’è stata anche una rissa in piena notte

PESCARA – Nel primo weekend dopo la fine del lockdown anche a Pescara non sono mancati assembramenti e comportamenti riprovevoli al di fuori delle aree di pertinenze dei cocktail bar: soprattutto tanti giovani non indossavano le mascherine.

Le aree della movida sono state presidiate dalle Forze dell’Ordine, anche con uomini in borghese. In piena notte, come riporta l’Ansa, a locali già chiusi, c’è stata una scazzottata tra ragazzi.

Alcune attività della zona sono rimaste chiuse in segno di protesta contro gli orari imposti dal Comune, che prevedono la chiusura a mezzanotte durante la settimana e all’una nel weekend. I locali aperti hanno garantito il distanziamento sociale, posizionando tavoli all’esterno.