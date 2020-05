Pescara, certificati anagrafici nell’edicole cittadine: il commento di Lettere

Il consigliere M5S Pescara: “Abbiamo lavorato con gli uffici al regolamento. Incassato il sì degli edicolanti, si parte con il servizio”

PESCARA – Sta per partire il servizio per il rilascio dei certificati anagrafici direttamente dalle edicole cittadine, senza doversi più recare in Comune.

“Abbiamo presentato alla Federazione Nazionale Giornalai di Pescara la bozza del regolamento comunale che permetterà alle edicole il servizio di rilascio dei certificati” – commenta il consigliere M5S Pescara Giampiero Lettere – in settimana avverrà l’incontro decisivo con gli edicolanti pescaresi e, incassato il loro sì, il servizio sarà pronto a partire”.

Già attivo in diverse città come Roma, questo servizio permette al cittadino di non doversi spostare in Comune per chiedere un certificato o sottoporsi a procedure telematiche complicate attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi) per entrare con “identità certa” nel portale comunale e chiedere un documento.

“Siamo certi che questa opportunità sarà ben accolta, sia dai cittadini che potranno recarsi direttamente all’edicola sotto casa per un certificato, sia dagli edicolanti che vivono da diversi anni una crisi di vendite senza precedenti” – conclude il consigliere Lettere.