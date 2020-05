Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 20 maggio 2020

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo del 20 maggio: in attesa del nuovo bollettino, sono 188 i ricoverati con 6 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 20 maggio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Si riparte da 7 casi nuovi, 188 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 6 in terapia intensiva e 1.195 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, é contento di come sta andando la curva dei contagi: Ieri si sono registrati solo sette casi e per il primo giorno zero casi a Pescara. Solo quattro casi su un numero record di tamponi effettuati (oltre 1700), tre province su quattro a zero contagi, un solo decesso. Ha dichiarato che i guariti che hanno sviluppato anticorpi hanno cominciato a donare il sangue per le terapie al plasma iperimmune e che, se lA curva epidmiologica lo consentirà, si allenteranno uteriormente le misure restrittive.

Il Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle Pietro Smargiassi ha spiegato che il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico sarà erogato sotto forma di voucher, per il valore della parte di abbonamento non goduto, o attraverso proroga della durata in proporzione al periodo sospeso. Il consigliere regionale e capogruppo Lega, Pietro Quaresimale, ha dichiarato che é necessario sostenere, tutelare e valorizzare le piccole e grandi realtà associative che si occupano di sport e cultura, anch’esse non immuni al tracollo economico degli ultimi mesi. Va in questa direzione l’emendamento al progetto di legge 118/2020 che sarà esaminato a breve in Commissione bilancio. Sarà proposto che le società sportive e le associazioni culturali abruzzesi siano aiutate nella ripartenza e, a questo scopo, sarà previsto un fondo di 3 milioni di euro da riservare per questi settori

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 20 MAGGIO 2020

Nelle prime ore del pomeriggio saranno disponibili i dati della giornata odierna a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 20 MAGGIO 2020

