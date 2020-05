Riapertura bar a L’Aquila, Pezzopane: “Non lasciamo sola Natalia”

L’AQUILA – “Non lasciamo solo Natalia. Vuole riaprire il suo storico locale a L’Aquila. Il primo bar a riaprire dopo il 6 aprile ed ora l’ultimo in Piazza Duomo. Il suo locale ha ultimato i lavori ed anche altre porzioni dell’immobile sono completate. Basterebbe un’agibilità parziale come è stato fatto tante volte in passato. Il Presidente del Consorzio ed il Direttore Lavori possono chiederlo, le norme lo consentono. E l’amministrazione comunale dovrebbe solo prenderne atto.

Sarebbe un fatto positivo per la famiglia Nunzia e per tutta la città. Una vittoria ed un risultato della ricostruzione. Il Comune potrebbe convocare il Presidente del Consorzio, il Direttore dei lavori e Natalia Nunzia per trovare la soluzione e chiedere l’agibilità parziale. A quel punto il comune ne prenderebbe atto e Natalia potrebbe riaprire. “Basta poco, che ce vo’ ?” Forza Natalia non mollare”.

Così Stefania Pezzopane, sul suo profilo fb dopo l’incontro in Piazza Duomo con Natalia Nurzia che ha protestato contro l’inerzia e le difficoltà che le impediscono di riaprire lo storico locale in Piazza Duomo.