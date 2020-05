Covid-19, Smargiassi su rimborso abbonamenti trasporto pubblico

Il rimborso del valore dell’abbonamento non fruito avverrà tramite voucher o proroga della durata in proporzione al periodo sospeso

REGIONE – Il Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle Pietro Smargiassi ha commentato positivamente la misura contenuta nel Decreto Rilancio che, all’articolo 209-duodecies che ha introdotto il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico. Ha detto che sono stati molti i solleciti che ha ricevuto in questi mesi sul tema degli abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico non usufruiti nel periodo COVID19; per questo é felice che il Governo abbia recepito le istanze di quanti, lavoratori e studenti, chiedevano di essere rimborsati per i costi sostenuti per gli abbonamenti oppure veder prorogato il periodo di durata degli stessi.

Il testo della norma chiarisce requisiti e modalità per ottenere il rimborso, che sarà erogato sotto forma di voucher, per il valore della parte di abbonamento non goduto, o attraverso proroga della durata in proporzione al periodo sospeso. Alla misura potranno accedere tutti gli studenti o lavoratori pendolari, in possesso di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale (autobus, tram e metro) in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure restrittive imposte dal Governo per fronteggiare il diffondersi del Covid-1919, che non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo stesso.

Il Consigliere ha proseguito dicendo che la misura dimostra come attraverso il dialogo tra gli eletti nelle istituzioni e i cittadini si possano attuare misure che soddisfino esigenze molto sentite. Per l’area vastese, ad esempio, è una misura veramente importante, visto che sono in molti tra studenti e lavoratori ad usare il trasporto pubblico, principalmente quello su gomma, per spostarsi dalla propria abitazione. Smargiassi si é detto felice che anche sotto il profilo dell’iter per richiedere il rimborso si sia trovata una strada, quella dell’autocertificazione, che rende molto spedita la pratica per ottenere il voucher o la proroga dell’abbonamento.