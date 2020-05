Pescara, comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica: esito riunione

PESCARA – Ieri mattina, martedì 19 maggio in modalità di video conferenza, presieduto dal vice prefetto vicario, dr. Carlo Torlontano, si è svolto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato, su richiesta del Sindaco di Pescara, per esaminare la situazione relativa ai timori espressi dal comitato cittadino “Per una nuova Rancitelli” per un possibile incremento di contagi da Covid-19 nel quartiere Rancitelli, riconducibile nelle cause e nell’entità a quanto occorso a Vasto, nel quartiere San Paolo.

Hanno partecipato alla riunione il sindaco di Pescara, avv. Carlo Masci, per la Provincia il comandante della Polizia provinciale Giulio Honorati, in rappresentanza della Azienda sanitaria locale il dr. Ildo Polidoro, coordinatore del Dipartimento Prevenzione per l’attività COVID-19, il Questore di Pescara dr. Francesco Misiti, il Comandante provinciale dei Carabinieri, col. Eduardo Gambardella e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, col. Vincenzo Grisorio.

Nel corso dell’incontro, il dr. Ildo Polidoro ha confermato che, nell’ambito della mappatura dei contatti di coloro che hanno partecipato alle esequie avvenute in Molise, è stato accertato un caso indice, positivo al Covid-19, residente nel quartiere Rancitelli. Successivamente è risultato positivo anche il coniuge.

I due pazienti sono stati posti in sorveglianza attiva, come sono stati posti in sorveglianza attiva i contatti stretti, ricostruiti dalla ASL, residenti a Pescara, tutti rimasti asintomatici durante il periodo di quarantena.

Di questi, alcuni hanno ultimato la sorveglianza sanitaria il 18 maggio, a seguito dell’esito negativo del tampone. Il rimanente nucleo di 5 pazienti asintomatici, residenti in Rancitelli, e i due casi positivi iniziali, ad oggi asintomatici, sono in attesa dell’esito del tampone, sempre ai fini della cessazione della sorveglianza sanitaria. Dal punto di vista sanitario non sono state rilevate criticità. Le Forze di polizia continueranno ad attuare il piano di controllo del territorio, che prevede mirati servizi a Rancitelli.