Pescara, dal 25 maggio orario continuato per 6 uffici postali

Dal 25 maggio orario continuato per gli sportelli Pescara 1 e Pescara 2, che si aggiungono a quelli di Pescara Centro, 3, 4, 5 e 8



PESCARA – Da lunedì 25 maggio gli uffici postali di Pescara 1 (via Monti) e Pescara 2 (via Carducci) saranno aperti dal lunedì al venerdì fino alle 19.05, mentre il sabato la chiusura avverrà alle 12.35. Orario continuato anche per gli uffici postali: Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele), Pescara 3 (viale D’Annunzio), Pescara 4 (via Cavour), Pescara 5 (via Passolanciano), Pescara 8 (via Verrotti).

Aperti fino alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35) gli sportelli di: Pescara 6 (via Nazionale Adriatica Nord), Pescara 7 (via Tiburtina), Pescara 9 (viale De Amicis), Pescara 10 (via Tirino), Pescara 11 (via Monte Faito) e Pescara 12 (via di Sotto)

Per accedere agli uffici postali sarà sempre necessario essere muniti di guanti e mascherina.