Testa contro l’esclusione di sei Comuni d’Abruzzo dal Decreto Rilancio

Esclusi per non essere stati zona rossa per il minimo di giorni richiesto: danni a imprese e famiglie. Testa si rivolge al PD e al M5S

PESCARA – Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa, in una conferenza stampa convocata d’urgenza, ha dichiarato che Picciano (20 ), Civitella Casanova (26), Farindola (26), Montebello Di Bertona (26), Penne (26) e Villa Caldari (27), Comuni abruzzesi della provincia di Pescara e di Chieti dichiarato “zona rossa” per il numero di giorni indicato in parentesi, sono stati esclusi dal Dpcm “Rilancio” in merito ai sussidi economici. Scartati perché “colpevoli” di essere stati “sorvegliati speciali” per pochi giorni in meno rispetto ai 30 previsti dal Decreto Conte. Per Testa un criterio di esclusione incomprensibile, fortemente discriminatorio, e dunque ancora una volta penalizzante per il territorio.

Testa ha continuato dicendo che il governo giallo-rosso, nel Dl “Rilancio” ha scelto di attenzionare i Comuni ex zona rossa con una dotazione finanziaria pari a 200 milioni di euro ma si é appreso nell’art.112, dell’assurdo criterio di accesso. La differenza di 10, 4 o tre giorni non può rappresentare un elemento di estromissione come se zone rosse quei Comuni non lo fossero mai stati.

Il vicesindaco di Civitella Casanova, Augusto Recchia ed il consigliere comunale di Farindola, Giammarco Marzola, hanno parlato di beffa e ritenuto molto superficiale il comportamento assunto dal governo Conte. Marzola ha sottolineato che si tratta si una decisione incomprensibile, che poggia su un principio errato. Si sono trascorsi 26 giorni all’interno della zona rossa , rispettato la legge e svolto il propiro dovere di amministratori e cittadini, e ci si aspetta di vedere riconosciuti i propri diritti. Si tratta di una scelta che danneggia i Comuni, le imprese e le famiglie di quei territori già pesantemente provati dall’emergenza sanitaria.

Testa ha concluso rivolgendosi agli esponenti regionali del Pd e del Movimento 5stelle, con l’auspicio che si attivino seriamente con il governo nazionale amico per risolvere con certezza e celerità l’incresciosa problematica.