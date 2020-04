Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 19 aprile 2020

Notizie sul Covid 19 in Abruzzo del 19 aprile 2020: in attesa del nuovo bollettino +44 nuovi casi, 41 in terapia intensiva

REGIONE – Domenica 19 aprile 2020 nuvo appuntamento con l’informazione di Abruzzonews sul tema dell’emergenza Coronavirus in Abruzzo. Come sempre spazio alle principali news su questo argomento e l’aggiornamento dati a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità in Abruzzo. Nella giornata di ieri sono state firmate due ordinanze, la 39 relativa all’adozione dell’Applicativo Regionale unico per la tracciatura dei campioni biologici e la comunicazione risultati test Covid mentre la 40 relativa ai Comuni delle zone rosse e al Comune di Avezzano per la giornata del 27 aprile. I dettagli si troveranno nel riepilogo delle news. Dieci ospiti della casa di riposo di via del Santuario a Pescara, su disposizione del referente regionale per le maxi emergenze sanitarie Alberto Albani e dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, sono stati trasferiti in un hotel cittadino. Non risultano contagiati da Covid 19 e sono stati precauzionalmente allontanati dalla struttura assistenziale per evitare contatti con altri ospiti invece risultati positivi al virus. Per quanto riguarda il Covid Hospital di Pescara ieri c’è stata l’assegnazione dei lavori. A tal proposito il sindaco Masci ha dichiarato: “Un presidio fondamentale, tra 15 giorni 20 posti letto, tra 20 giorni 36 posti letto, tra 30 giorni 50 posti letto, a regime 214 posti letto. Una grande conquista per Pescara”. Videoconferenza sul tema del lockdown a Pescara e per la gestione della fase 2. Queste ultime informazioni si possono trovare nel riepilogo delle news di ieri.

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 19 APRILE 2020

L’appuntamento è per il primo pomeriggio con gli aggiornamenti odierni. Al momento diciamo che sono arrivati a 2487 i casi positivi al Covid 19 dall’inizio. Incremento di 44 su 1231 tamponi effettuati mentre sono 321 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 41 in terapia intensiva mentre gli altri 1609 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 19 APRILE 2020