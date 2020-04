Guardiagrele chiede la restituzione dei fondi per l’emergenza idrica

Il Sindaco lamenta che la Giunta Regionale avrebbe destinato ad altri Comuni i fondi già stanziati per i lavori sulla rete idrica della città

GUARDIAGRELE (CH) – Il Sindaco di Guardiagrele, Nicola Dal Pozzo, attraverso i social si é lamentato del fatto che la Giunta Regionale starebbe dirottando altrove i fondi per i lavori sulla rete idrica della sua città. Del Pozzo scrive che, dopo le mancate risposte sulla sanità (é dei giorni scorsi l’esposto alla Procura della Repubblica perche nessuno si preoccupava del ritardo negli esiti dei tamponi al Covid-19) non può esere tolto anche questo e che, quindi, si agirà con tutti i mezzi a disposizione e sarà avviata una petizione popolare.

Del Pozzo sottolinea come l’obiettivo dei suoi concittadini fosse quello di recuperare i fondi già stanziati e oggi, dopo una emergenza idrica che li ha colpito lo scorso autunno e che li ha visti in prima linea per difendere anche questo diritto, se lo vedano togliere dalla Regione.

Richieste e segnalazioni avevano ottenuto l’apertura di un tavolo con Ersi, SASI e Aca e poi, a gennaio, un vertice in Regione sulle emergenze. Le rassicurazioni che le somme appena sbloccate dal Governo non sarebbero state toccate e che finalmente sarebbero iniziati i lavori attesi da tempo, secondo il Sindaco, sarebbero, pertanto, state deluse e tradite.

Pur comprendendo le esigenze degli altri comprensori della regione, Dal Pozzo chiede che i fondi in questione siano restituiti a Guardiagrele. Anche perché l’inverno scorso senza neve e senza pioggia e una emergenza sanitaria che ha visto aumentare i consumi di acqua fanno prevedere una stagione di secca nelle nostre sorgenti e le perdite della rete non potranno che aggravare la situazione.

Dal Pozzo avverte che, insieme alla cittadinanza che non può patire anche questo problema, avvieranno ogni iniziativa perché la Regione rivolga la sua attenzione la città. E che andranno avanti con determinazione perché é incredibile vedersi, ancora una volta in queste settimane, esclusi da ogni considerazione.