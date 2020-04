Covid-19, test sierologici per un terzo della popolazione di Caldari

Grazie ai test, associati ad una app che rileverà i contatti con i positivi negli ultimi 21 giorni, si conoscerà la situazione del territorio

ORTONA (CH) – Sono stati 300 i test effettuati nella giornata del 18 aprile ad altrettanti residenti di Villa Caldari di Ortona, in provincia di Chieti, zona rossa per gli elevati della città a causa dell’elevato numero di contagi da Covid-19. Nel paese sono decedute anche otto persone.

Il campione di sangue prelevato per il test sierologico sarà congelato, in attesa di essere analizzato non appena arriveranno le necessarie autorizzazioni. I risultati degli esami resteranno anonimi e saranno utilizzati ai fini di un approfondimento epidemiologico. Alla luce dei risultati dei test eseguiti, si faranno valutazioni sulla “zona rossa” e sulla eventuale rimodulazione delle misure restrittive.

Il sindaco Leo Castiglione ha dichiarato che gl eventuali positivi saranno trattati secondo i protocolli e che i prelievi del sangue consentiranno una migliore mappatura su tutto il territorio. La App permetterà, inltre, di risalire a tutti i contatti avuti da chi é risultato positivo negli ultimi ventun giorni e permetterà, ulterioremente, di avere una situazione chiara.