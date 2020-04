Coronavirus, la Regione in aiuto dello Zoo d’Abruzzo

Regione Abruzzo ha acquistato biglietti per una somma pari a 12 milioni di euro. Organizzate anche iniziative per raccogliere cibo

ROCCA SAN GIOVANNI (CH) – L’emergenza Coronavirus ha creato una situazione difficile per tutti. Anche per lo Zoo D’Abruzzo, una realtà a gestione familiare nata nel 2007, a Rocca San Giovanni (CH), dall’amore per gli animali come semplice esperimento, che oggi offre la possibilità a grandi e piccini di vivere un giorno a stretto contatto con animali da tutti i continenti. Cosi lo Zoo d’Abruzzo aveva rivolto l’appello a tutte le istituzioni e aziende alimentari, affinchè lo aiutasero con alimenti da destinare agli animali, come carne, pesce, verdure e frutta, mangime e fieno, per garantire le cure necessarie per gli amici animali.

Nei giorni scorsi sono stati acquistati biglietti di ingresso allo zoo d’Abruzzo da parte della Regione, per una somma pari a 12mila euro. A inizio settimana l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si era riunito per discutere e procedere allo stanziamento del denaro necessario a sostenere l’importante attrazione turistica di Rocca San Giovanni, giardino zoologico all’interno del quale è stato inserito un piccolo parco divertimenti.

“Promessa mantenuta – ha affermato il Presidente Sospiri che si è recato personalmente allo zoo assieme alla consigliera Sabrina Bocchino e all’assessore Mauro Febbo – In pochissimo tempo abbiamo provveduto a fornire un sostegno concreto ad una struttura in grosse difficoltà per la crisi del Coronavirus”.

“Abbiamo consegnato la determinazione di impegno per la somma stanziata dal Consiglio regionale -ha aggiunto Sopiri- adesso l’amministrazione dello zoo provvederà ad emettere fattura e a stretto giro provvederemo a liquidare. Grazie al Consiglio regionale torniamo a sostenere questa struttura simbolo di una regione che non vuole arrendersi“.

Per la consigliera segretaria Sabrina Bocchino si tratta di “Un piccolo segnale che dimostra come in Abruzzo nessuno deve essere lasciato da solo in questa emergenza. Il sostegno aiuterà i gestori a mantenere in condizioni dignitose gli animali presenti nelle strutture, nella speranza di una pronta ripartenza“.

Mentre per l’assessore Mauro Febbo: “Non è la prima volta che la Regione si muove a sostegno dello zoo d’Abruzzo, nelle scorse settimane erano state organizzate delle iniziative per raccogliere cibo per gli animali del parco ed altri imprenditori abruzzesi avevano raccolto il mio invito ad acquistare biglietti di ingresso al fine di sostenere la struttura di Rocca San Giovanni. Quando l’emergenza sarà terminata lo zoo d’Abruzzo dovrà tornare ad essere un attrattore turistico per scuole e famiglie”.

I biglietti acquistati saranno oggetto di una donazione, anche in futuro, alle scuole medie ed elementari della regione.