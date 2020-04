Covid-19, la triste storia di un pensionato di Chieti

Prima dell’entrata in vigore delle misure restrittive, l’uomo si era trasferito in Emilia per aiutare la figlia: morto per Covid-19

CHIETI – É straziante la storia di un pensionato di 77 anni che viveva in provincia di Chieti e che era si era trasferito a Bomporto, in provincia di Modena, per aiutare la figlia a gestire i due nipotini mentre lei era al lavoro. La decisione era arrivata prima del varo delle misure restrittive sugli spostamenti, e il pensionato con la moglie avevano deciso per il trasferimento temporaneo in Emilia. Ma purtroppo l’uomo si è ammalato di Coronavirus e si è spento all’ospedale di Modena. A riportarlo é www.sulpanaronet.

Il commento del sindacodi Bomporto, Angelo Giovannini: “Uomo generoso, era venuto a Sorbara per dare una mano alla figlia e al genero coi due adorati nipotini. Ma il Covid spietato se l’è portato via. Un abbraccio alla famiglia, alla quale vanno le condoglianze dell’intera comunità”.