Covid-19, Fondazione Hubruzzo in aiuto degli ospedali abruzzesi

La Fondazione ha donato il 10% del budget annuale per dispositivi medici e di protezione individuale agli ospedali di Atessa e L’Aquila

AVEZZANO (AQ) – Nel corso di una seduta straordinaria la Fondazione Hubruzzo, con votazione unanime la Fondazione Hubruzzo ha deciso di donare il 10% del proprio budget annuale per dispositivi medici e di protezione individuale. Come riporta Il Messaggero, La cifra è stata devoluta in parti uguali al Covid Hospital di Atessa in provincia e al G8 Covid Hospital Intensive Care dell’Aquila.

La decisione di intervenire come Fondazione Hubruzzo, è stata presa dopo che i soci, anche individualmente, avevano contribuito singolarmente, in modi diversi ma sempre in modo importante, a sostenere le tante necessità che si sono dovute affrontare in questo periodo.

La Fondazione Hubruzzo, che ha sede ad Avezzano (AQ), ha come mission quella di: valorizzare il sistema imprenditoriale abruzzese eccellente e ispirato dai principi di responsabilità, sostenibilità e umanesimo; raccontare il comparto industriale attraverso gli imprenditori che hanno saputo «leggere» i territori utilizzando al meglio le loro vocazioni; creare una rete internazionale di condivisione delle conoscenze e delle buone pratiche. Esportare l’industria responsabile abruzzese in Italia e nel mondo.