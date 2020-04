Per Febbo alcune aziende potrebbero già riaprire: ecco quali

L’assessore ha detto che prima del 4 maggio potrebbero riaprire le attività dell’edilizia, della meccanica, dell’automotive, e della moda

PESCARA – Intervenuto negli studi della trasmissione “I fatti e le opinioni”, su Rete 8, Mauro Febbo, assessore alle Attività produttive, turismo e cultura di Regione Abruzzo, ha fatto il punto sull’uscita dal “lockdown” delle aziende abruzzesi

Febbo ha annunciato che a partire da lunedì si terrà ogni giorno un incontro per ciascuna filiera produttiva. Ci si atterrà alle disposizioni del Governo e non ci sarà nessuna fuga in avanti se non ci saranno i presupposti. L’assessore ha ricordato come fin dal primo momento si sia scelto di adeguarsi a quelle che erano le scelte nazionali. Negli ultimi giorni però c’é stata una spinta da parte delle Regioni del Nord Italia a far ripartire le attività produttive e pare che il Governo nazionale abbia recepito la ncessità.

Febbo ha detto che il 4 maggio si avrà una riapertura più generalizzata. A suo parere, però qualcoa potrebbe ripartire già del 27 aprile. Parlado all’Abruzzo, potrebbero riprendere le attività dell’edilizia, della meccanica, dell’automotive, e della moda, se verranno approvati i relativi protocolli aziendali.

Si attendono sviluppi perché pare che dalla riunione tenuta nella serata di ieri dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con i rappresentanti delle Regioni, sia emerso che non ci sarà alcun allentamento delle misure restrittive fino al prossimo 3 maggio.