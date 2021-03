Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 17 marzo 2021

Notizie del 17 marzo sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa dell’aggiornamento 675 ricoverati, 87 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 17 marzo 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 212 nuovi positivi su 4-104 tamponi molecolari e 317.060 test antigenici. 13 deceduti che hanno portato il totale a 1926, 456.330 guariti. 12.372 attualmente positivi, 675 ricoverati in area medica, 87 ricoverati in terapia intensiva, 11.610 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 17 MARZO 2021 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Nella giornata di lunedì l’Aifa-Agenzia Italiana per il Farmaco ha sospeso in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, che si riunirà giovedì 18 marzo, l’utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale. L’Agenzia ha spiegato che la decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei, con i quali ora valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione. L’AIFA ha fatto sapere che “renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose”. Il Premier Draghi ha fatto sapere che, qualora dopo la pronuncia di EMA; la somministrazione dovesse riprendere, si riassorbirebbe la sospensione in due settimane grazie anche all’incremento del vaccino Pfizer.

L’ordinanza firmata dal Commeissario Straordinario per l’emergenza, Generale Figliuolo, prevede inoltre che le dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate, per ottimizzarne l’impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l’ordine di priorità individuato dal menzionato Piano nazionale e successive raccomandazioni.

L’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha annunciato che oltre alle 7 sedi “hub” (dove vengono anche stoccati i vaccini), sono già state individuate 96 sedi vaccinali “spoke” (10 nella Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 19 nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 20 nella Asl di Pescara e 47 nella Asl di Teramo).

“Si tratta – ha precisato l’assessore – di sedi sparse su tutti i territori, in gran parte messe a disposizione dai sindaci, che fin che fin dall’inizio hanno collaborato fattivamente all’organizzazione della campagna vaccinale. Stiamo anche verificando la possibilità di aprire dei drive through per le vaccinazioni, sul modello di quanto già sperimentato con i tamponi”.

Oggi il referente sanitario regionale per le vaccinazioni Maurizio Brucchi e il direttore dell’Agenzia della Protezione Civile regionale Mauro Casinghini, inizieranno i sopralluoghi nelle diverse province per la definizione dei “bacini omogenei”, sia dal punto di vista della popolazione, sia dal punto di vista delle caratteristiche orografiche del territorio. Un sistema che permetterà di chiarire con precisione l’afferenza di ogni residente a un centro vaccinale ben preciso.