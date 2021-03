“Direttore o Direttrice”, é il tema dell’incontro con Donn.é: ecco quando

Il 17 marzo, nel primo incontro del format Punti di Vista, online sulla pagina Facebook dell’associazione, si parlerà di linguaggio di genere

ORTONA – Al via il nuovo format on line “Punti di Vista. Scambi e riflessioni sulla parità di genere”. L’associazione di promozione sociale Donn.è, impegnata dal 2012 nella sensibilizzazione alla parità di genere, lancia un nuovo format on line “Punti di Vista” dove si attiveranno riflessioni e scambi di opinioni.

La prima serie di incontri, sette appuntamenti a cadenza più o meno settimanale, è tutta dedicata al linguaggio di genere. Si parte Mercoledì 17 marzo alle ore 18:00, con il primo dal titolo “Direttore o direttrice? Dal palco di Sanremo alle nostre menti, un dibattito attuale, stimolante, necessario”, tra le persone che interverranno sarà presente la direttrice d’orchestra Cinzia Pennesi.

Nei successivi incontri si avrà l’occasione di approfondire il linguaggio di genere da un punto di vista linguistico, sociologico e antropologico e di considerarlo in alcuni dei contesti in cui si esprime: pubblica amministrazione, stampa, aule di giustizia, scuola. In ogni appuntamento è prevista la partecipazione di più ospiti, persone che da tempo riflettono e teorizzano sull’argomento. Per seguire gli appuntamenti basterà connettersi sulla pagina Facebook DONN-è https://www.facebook.com/DONN-%C3%A8-351153774968767

Il calendario degli appuntamenti

17 marzo “Direttore o Direttrice? Dal palco di Sanremo alle nostre menti, un dibattito attuale,

stimolante, necessario”

stimolante, necessario” 24 marzo “Linguaggio di genere: dalla linguistica alla grammatica verso un linguaggio inclusivo

e paritario”

e paritario” 31 marzo “Linguaggio di genere: tra progressi e resistenze”

09 aprile “Sindaco o Sindaca? Scelta di politiche di genere nella pubblica amministrazione.”

19 aprile “La stampa: per una comunicazione responsabile e paritaria.”

29 aprile “Avvocato o avvocatessa? Il linguaggio di genere nelle aule di giustizia.”

10 maggio “La scuola: interventi educativi per bambini e bambine sul linguaggio di genere, verso un generazione a zero stereotipi.”