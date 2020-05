Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 11 maggio 2020

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo dell’ 11 maggio 2020: in attesa del nuovo bollettino sono 233 i pazienti in ospedale, 10 in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 11 maggio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Si riparte da 17 casi su un totale di 1294 tamponi analizzati; 233 pazienti (-13) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 10 (invariato) in terapia intensiva.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Il Presidente di TUA s.p.a. ha scritto in una nota che preferisce non controbattere ai dubbi sollevati dal consigliere regionale Domenico Pettinari ma che ha chiarito alcuni aspetti: il controllo non viene effettuato dal personale TUA perché quest’ultimo no ha le competenze per poterlo fare; gli autisti sono tranquilli sui mezzi, sempre anificati; le corse sono state ridotte in proporzione al bacino di utenza. FAI CISL ha chiesto la liquidazione immediata delle indennità dovute ai pescatori. Intanto i ristoratori aquilani hanno organizzato un flash mob per il 16 maggio.

É attesa per oggi pomeriggio l’approvazione del Decreto rilancio, già Decreto Aprile. Vediamo i punti salienti. Reddito di emergenza in due tranche per aiutare le famiglie più bisognose, risorse per le misure di contenimento del Covid nelle scuole e per potenziare i centri estivi, bollette e affitti più leggeri per le imprese e indennizzi a fondo perduto, premi fino a mille euro per medici e infermieri. Le famiglie più in difficoltà saranno aiutate al reddito di emergenza. Per i nuclei che non beneficiano di altri sussidi e hanno un Isee non superiore a 15mila euro e un patrimonio entro i 10mila euro sarà riconosciuto “in due quote” tra i 400 e gli 800 euro ciascuna in base al nucleo. Arriveranno anche altri 100 milioni per il Fondo affitti. Per i nuclei con reddito Isee non superiore a 35mila euro arriva anche un credito per le vacanze, che potrà essere utilizzato dal primo luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro. 300 euro per le famiglie da due persone e di 150 euro per quelle da una sola persona: sarà fruibile nella misura del 90% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 10% in forma di detrazione di imposta nella dichiarazione dei redditi. Sarà stanziato un miliardo in due anni per l’istruzione, con il vincolo di destinare le risorse alle misure anti-contagio negli istituti scuole statali. Contributo di 65 milioni per chi gestisce in via continuativa i servizi educativi le scuole dell’infanzia non statali, come ristoro per la riduzione o mancano versamento delle rette. 150 milioni andranno a potenziare i centri estivi. Previsti contributi di minimo mille euro a fondo perduto per Pmi, artigiani, commercianti e autonomi fino a 5 milioni di ricavi o compensi, calcolando le differenze tra il mese di aprile 2019 e aprile 2020 e per chi ha avuto perdite per almeno 2/3. Per le imprese che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50%, inoltre, previsto un credito d’imposta fino al 60% dell’affitto. Regioni, Province, enti locali e Camere di commercio potranno aituare iltessuto produttivo con aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Non mancheranno sovvenzioni per pagare i salari dei dipendenti delle imprese, compresi i lavoratori autonomi. Non ci sarà più l’Iva su mascherine, gel disinfettanti e su tutti i dispositivi di protezione anti-Coronavirus. In arrivo poi un premio fino a mille euro per tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri, tecnici. Previste assunzioni di quasi 10mila infermieri, 3.500 posti terapia intensiva strutturali e risorse per riqualificare 4.225 posti letto di terapia semi intensiva che si possano riconvertire in caso di nuova emergenza. Fondi anche per la Protezione civile, per gli straordinari delle Forze dell’Ordine e 500 militari in più per il programma Strade Sicure.

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DELL’11 MAGGIO 2020

Disponibile nel primo pomeriggio il bollettino odierno a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

[IN AGGIORNAMENTO]