Bonifica di Bussi, Campitelli sottolinea l’impegno della Giunta

L’assessore risponde agli oppositori che la Giunta ha come obiettivo la tutela dei territori e se ne sta occupando in modo efficiente

PESCARA – L’assessore all’ambiente, Nicola Campitelli, in una nota, é intervenuto sulla vicenda della bonifica del sito inquinato di Bussi scrivendo che le opposizioni dimenticano che c’è un piano operativo concertato tra la Regione Abruzzo e le amministrazioni interessate posto in essere per svolgere tutte le attività prodromiche all’esecuzione dei lavori di bonifica del sito da parte dei soggetti competenti.

E che, inoltre, non citano la nota del 2018 redatta dal Ministero dell’ambiente, guidato dal Ministro Costa, dove si evince che il ministero è la stazione appaltante e gli adempimenti di legge è a proprio carico (ex D.Lgs 50/2016). Se il capogruppo M5S in Regione avesse letto con attenzione, in questo caso avrebbe preso atto dei numerosi interventi e le diffide notificate al Ministero dell’ambiente che, per oltre 2 anni, non ha provveduto a concludere la procedura ad evidenza pubblica, poi espletata e conclusasi nei tempi con aggiudicazione definitiva dell’appalto del 7 febbraio 2018.

Per oltre 3 anni, pertanto, ha procrastinato ogni adempimento di legge in esecuzione dell’accordo di programma siglato il 7 maggio 2017. Queste punti sono contenuti nel testo della sentenza del Consiglio di Stato, e lo stesso Ministero, nell’ultima nota del 28 aprile 2020, non pone dubbi sulla interpretazione.

Secondo Campitelli l’unico dato di fatto è che l’attuale Giunta regionale, dopo decenni di stalli e rimpalli, si stia occupando del corretto ed efficiente svolgimento, in tutte le sue fasi e attività tecnico-amministrative, del procedimento di bonifica e della reindustrializzazione delle aree contaminate di Bussi. Conclude dicendo che é priorità della Giunta Marsilio la tutela dei territori e, soprattutto, di sostenere i cittadini residenti nelle zone interessate dal disastro ambientale.