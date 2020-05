Metti la mascherina, nuova campagna social dei Premi Flaiano

PESCARA – “Per vincere il coronavirus è necessaria la collaborazione di tutta la comunità. Indossa la mascherina e rispetta la distanza di almeno un metro. I premi Flaiano sono Pescara e l’Abruzzo. L’emergenza non è finita e bisogna unire le forze per sconfiggere l’epidemia per rivederci finalmente tutti insieme alla 47 edizione dei Premi Internazionali Flaiano”. Lo riferisce Carla Tiboni, Presidente dei Premi Internazionali Flaiano che hanno lanciato la nuova campagna social #mettilamascherina.

