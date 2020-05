Coronavirus, le proposte dell’Associazione balneatori di Francavilla al Mare

Si al distanziamento tra ombrelloni, che però deve essere accompagnato da buon senso. Non ad app e controlli sulle spiagge

FRANCAVILLA AL MARE (CH) – L‘Associazione degli imprenditori turistici di Francavilla al mare – ITF ha tenuto a precisare che alcune informazioni riportate sui social network sono state male interpretate.

Le spiagge verranno allestite responsabilmente e nel rispetto delle direttive anti-contagio. Un piano di distanziamento tra ombrelloni sarà necessario ma deve essere supportato da una buona dose di buon senso. I balneatori non vogliono diventare dei controllori delle spiagge né tanto meno i responsabili dei comportamenti degli utenti. Si stanno impegnando ad effettuare investimenti per la tutela dell’utenza e dei dipendenti.

Sono contrari all’uso delle App per le spiagge libere perché ritengono che debbano restare libere e senza vincoli per qualsiasi utente, anche i meno tecnologici. Sostengono attivamente il territorio dal punto di vista turistico e sociale con una particolare attenzione all’ambiente ed alla sicurezza degli utenti. Sono stati i primi ad avviare la raccolta differenziata a Francavilla al Mare ed ognuno degli associati ITF ha un defibrillatore pronto all’utilizzo. In questi anni hanno portato avanti moltissime iniziative di pubblica utilità ed in questo periodo stanno lavorando per l’abbattimento delle barriere per permettere l’accesso dei disabili in spiaggia.

I balneatori si sono detti disponibili al dialogo con l’amministrazione pronti a fornire supporto a ad impegnarsi a favore del nostro territorio.