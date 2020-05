Coronavirus, a L’Aquila flash mob dei ristoratori: ecco quando

Il 16 maggio i ristoratori aquilani posizioneranno tavolini presso le rotatorie della città per far sentire la preoccupazione per i futuro

L’AQUILA – I ristoratori aquilani hanno organizzato per sabato 16 maggio, a partire dalle 10, un flash mob per far sentire la preoccupazione per il futuro della loro attività.

Al centro di gran parte delle rotatorie stradali della città ciascuno di loro posizionerà un tavolo sparecchiato e con le sedie tirate sù. Un grande cartello con la scritta #Gameover sarà visibile a tutti. Dopo aver consegnato le chiavi al sindaco, idealmente comunicheranno ai loro clienti che non riapriranno più.

I ristoratori hanno invitato i cittadini a mettere fuori casa loro un tavolino con una o più sedie rigirate e un cartello con la scritta #Ravv #Gameover.