Maggioformativo 2020 in streaming: il programma completo

La formazione al tempo dell’emergenza Covid-19, al via la decima edizione della kermesse ECIPA: oltre trenta incontri, la rete protagonista

PESCARA – Un’edizione realizzata interamente in streaming, nel segno dell’emergenza Covid-19 e di tutto quello che caratterizzerà di qui in avanti la vita di imprese e cittadini. Parte nel pomeriggio di oggi l’edizione numero dieci del Maggioformativo, l’evento voluto da Ecipa, ente di formazione della Cna Abruzzo: edizione che le necessità del momento hanno trasferito integralmente online sulla pagina Facebook di Ecipa Abruzzo, in ossequio alle disposizione sul distanziamento sociale che caratterizzano la cosiddetta Fase 2, ma che finiranno per diventare un orizzonte permanente per il sistema delle imprese, che dovrà d’ora in avanti attingere riccamente ad una cassetta degli attrezzi in cui entreranno pc, tablet, smarthpone.

«Il Maggioformativo di quest’anno è condizionato ovviamente dalle ripercussioni del Covid-19 sul sistema economico e produttivo regionale, e proprio per questo vuole offrire ai partecipanti alcuni consigli utili alle loro attività: abbiamo voluto cogliere la sfida che questo momento ci propone, utilizzando in pieno tecnologie che presto entreranno nella vita quotidiana delle imprese» spiega Linda D’Agostino, presidente dell’ente di formazione, che questa mattina sulla pagina Facebook di Ecipa ha tenuto la presentazione dell’evento. «Largo spazio, come è evidente – continua – verrà offerto ai temi della sicurezza: saranno presentati e illustrati da esperti nazionali e regionali i codici di autoregolamentazione in materia di sicurezza messi a punto dalla Cna per autotrasporto, alimentare, impiantistica, costruzioni, acconciatori ed estetiste, balneari».

Gli oltre trenta appuntamenti, tutti gratuiti, destinati a imprese, cittadini, giovani (il calendario completo è consultabile sul sito www.ecipa-abruzzo.it mentre per iscriversi occorre scaricare il link http://www.ecipa-abruzzo.it/mf2020d/) proveranno anche ad indicare le potenzialità che la rete offre alle imprese in cerca di una nuova dimensione, come dice il direttore Marco Trisi: «Alcune tematiche sono trasversali, e incrociano diversi settori alle prese con i temi legati al rilancio delle proprie attività. E’ il caso del turismo online in epoca di Covid-19 o dell’export, o ancora del breakfast in sicurezza dopo la fine del lockdown. Temi sui quali il Maggioformativo 2020 aprirà diversi focus, con il contributo ad esempio dei Giovani imprenditori Cna o di Cna Hub 4.0 che proporrà una serie di interventi tecnici su servizi e tecnologie». Ovviamente, buona parte del menu offerto dall’ampio programma in calendario sarà dedicato ad alcune delle emergenze più importanti per il mondo dell’impresa regionale: «Diversi seminari, curati dalle strutture territoriali della Cna e dal nostro confidi, Fidimpresa, saranno incentrati sull’illustrazione degli incentivi straordinari e ordinari, regionali e nazionali contenuti nelle diverse misure approvate: solo che stavolta lo faremo chiedendo al nostro pubblico, che fino a un anno fa ospitavamo nelle nostre sedi, di aprire tablet, pc e smartphone per seguirci. Insomma è cambiata la cassetta degli attrezzi» aggiunge Lorenza Di Giulio, ideatrice del format. E uguale interesse sarà dedicato ad approfondimenti legati a comparti specifici, anch’essi alle prese con delicati e complessi problemi della post-emergenza, come ad esempio il mondo dell’impiantistica. Ciliegina sulla torta della manifestazione 2020, una serie di interventi promossi da Cna Abruzzo Cinema in collaborazione con il progetto “Leonardo City-Leocity”, sviluppato all’interno delle due sedi del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Pescara, con corsi dedicati a cittadini e studenti per l’acquisizione di nuove competenze (software e hardware) in ambito cinematografico.

Programma Eventi Maggio Formativo 2020d

1. Presentazione Maggio Formativo 2020d – lunedì, 11 maggio – 10.00-11.00, Relatore: Linda D’Agostino, Lorenza Di Giulio, Marco Trisi Organizza: ECIPA Abruzzo

2. COVID-19. Codici di Autoregolamentazione – Agroalimentare – lunedì, 11 maggio – 15.00- 16.00, Relatore: Gabriele Rotini, Mirco Mirabilio – Organizza: CNA Abruzzo

3. Progetto Energia CNA Abruzzo – martedì, 12 maggio – 10.00-11.00, Relatore: Gabriele Marchese – Organizza: CNA Abruzzo

4. Workshop base di regia cinematografica: long take – martedì, 12 maggio – 18.00-20.00, Relatore: Nicola Ragone – Organizza: CNA Abruzzo Cinema – Leocity

5. COVID-19. Incentivi a sostegno delle imprese – mercoledì, 13 maggio – 10.30-11.30, Relatore: Massimo Renzetti – Organizza: CNA Pescara

6. App e web automation tool – mercoledì, 13 maggio – 16.00-18.00, Relatore: Paolo Aliverti – Organizza: CNA HUB 4.0 – Leocity

7. La corretta compilazione del Rapporto di Controllo di efficienza energetica tipo 1 – (gruppi termici) – mercoledì, 13 maggio – 16.00-18.00, Relatore: Graziano D’Eustachio – Organizza: AGENA – CNA Installazione Impianti Abruzzo

8. Laboratorio di Cinema del Reale – mercoledì, 13 maggio – 18.00-20.00, Relatore: Alfredo Chiarappa – Organizza: CNA Abruzzo Cinema – Leocity

9. COVID-19. Strumenti di liquidità per le imprese fino a 25mila euro – giovedì, 14 maggio – 11.00- 12.00, Relatore: Paolo D’Amico – Organizza: FIDIMPRESA

10. COVID-19. Codici di Autoregolamentazione – Trasporti – giovedì, 14 maggio – 16.00- 18.00, Relatore: William Facchinetti – Organizza: FITA CNA Abruzzo

11. “Project design” e “industrial design”: progettare un elemento di arredo urbano utilizzando software open source – venerdì, 15 maggio – 16.00-18.00, Relatore: Pierangelo Di Benedetto – Organizza: CNA HUB 4.0 – Leocity

12. Finanza agevolata e incentivi per la creazione di impresa – venerdì, 15 maggio – 18.00- 18.30, Relatore: Silvio Calice – Organizza: CNA Chieti

13. Scrittura cinematografica: dall’idea alla stesura,sceneggiatura, moodboard – sabato, 16 maggio – 15.00-17.00, Relatore: Angelo Cavaliere – Organizza: CNA Abruzzo Cinema – Leocity

14. Abruzzo in Delivery. Sosteniamo le imprese della ristorazione – lunedì, 18 maggio – 15.00- 16.30, Relatore: Fabrizio Doremi – Organizza: CNA Giovani Imprenditori Pescara – FoodiesTrip S.r.l

15. Analisi dei Film – lunedì, 18 maggio – 18.00-20.00, Relatore: Francesco Inglese – Organizza: CNA Abruzzo Cinema – Leocity

16. COVID-19. Strumenti di liquidità per le imprese fino a 100mila euro – martedì, 19 maggio – 11.00-12.00, Relatore: Paolo D’Amico – Organizza: FIDIMPRESA

17. Il turismo della montagna – Consigli per gli operatori – mercoledì, 20 maggio – 11.00- 12.00, Relatore: Giampiero Di Federico – Organizza: CNA Turismo

18. Breakfast in sicurezza – mercoledì, 20 maggio – 15.00-16.00, Relatore: Breakfast School – Organizza: CNA Turismo – Mana Service

19. Export ai tempi del Covid-19. Dopo il lockdown – mercoledì, 20 maggio – 17.30-19.30, Relatore: Quirino Piccirilli – Organizza: Action Consult

20. L’APL della CNA di Pescara – Opportunità per imprese e giovani – giovedì, 21 maggio – 11.00- 12.00, Relatore: Massimo Renzetti – Organizza: CNA Pescara

21. Turismo on line ai tempi del Covid-19 – giovedì, 21 maggio – 15.00-17.00, Relatore: Marco Blasioli – Organizza: Marco Blasioli

22. Bar&Cocktail. Conosciamo il mondo dei bar – venerdì, 22 maggio – 15.00-17.00, Relatore: Alessandro Roio – Organizza: CNA Turismo

23. La piattaforma gratuita “www.impiantienergie.it” per gli installatori – venerdì, 22 maggio – 18.00-18.30, Relatore: Silvio Calice – Organizza: CNA Chieti

24. I segreti di un Programmatore e il caso studio di eccellenza AMAZON – lunedì, 25 maggio – 11.00-12.30, Relatore: Fabio Faieta, Fabrizio Di Priamo, Marco Blasioli e Mirco Mirabilio – Organizza: GDP Analyitcs CNA HUB 4.0

25. Arduino IOT e Phisical computing – lunedì, 25 maggio – 16.00-18.00, Relatore: Lino Di Crescenzo – Organizza: CNA HUB 4.0 – Leocity

26. La posa certificata delle porte e finestre e delle porte tagliafuoco (UNI 11673 e UNI 11473): certificazone del personale, obblighi e responsabiltià – giovedì, 28 maggio – 9.30-10.30, Relatore: Ing. Luca Papili – Organizza: ARIA 4 srl

27. Le linee vita e la messa in scurezza delle coperture: Evoluzioni Noramtive – venerdì, 29 maggio – 9.30-10.30, Relatore: Ing. Luca Papili – Organizza: ARIA 4 srl

28. Gestire la riapertura “in sicurezza” – da definire – , Relatore: Silvio Calice – Organizza: CNA Chieti

29. COVID-19. Codici di Autoregolamentazione – Stabilimenti balneari – da definire – , Relatore: Carlo Costantini – Organizza: CNA Balneatori Abruzzo

30. COVID-19. Codici di Autoregolamentazione – Turismo – da definire – , Relatore: Gabriele Marchese – Organizza: CNA Abruzzo

31. COVID-19. Codici di Autoregolamentazione – Benessere e Sanità – da definire – , Relatore: Renato Giancaterino – Organizza: CNA Abruzzo

32. COVID-19. Codici di Autoregolamentazione – Costruzioni – da definire – , Relatore: Renato Giancaterino – Organizza: CNA Abruzzo

33. Gli Strumenti finanziari europei – da definire – , Relatore: Daniela Allevi