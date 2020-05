Tortoreto si prepara ad accogliere i turisti: a lavoro con le categorie

Il Sindaco ha fatto sapere che si sta collaborando con le categorie turistiche per poter offrire un soggiorno piacevole e rilassante

TORTORETO (TE) – L’Amministrazione Comunale di Tortoreto, che da oltre sessant’anni é meta preferita da decine di migliaia di turisti, spesso la prima località d’Abruzzo per numero di pernottamenti, attende i turisti provenienti da tutta l’Italia.

Il Sindaco Domenico Piccioni, sperando che il Governo favorisca gli spostamenti nazionali per ragioni turistiche, non appena i dati epidemiologici lo renderanano possibile, si é voluto rivolgere ai cittadini di tutte le regioni italiane dicendo che a Tortoreto si sta lavorando assiduamente con le categorie turistiche per poter offrire il miglior soggiorno possibile.

Rilassante e piacevole, ovviamente nel rispetto delle misure sanitarie necessarie. Tortoreto li accoglierà a braccia aperte con la sua spiaggia sabbiosa comoda, le sue acque eccellenti, il suo lungomare immenso nel verde.