Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 25 luglio

Notizie del 25 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 11 (+3) i pazienti ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva

REGIONE – Sabato 25 luglio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 24 luglio parlava di quattro nuovo casi. 11 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 2 in terapia intensiva, mentre gli altri 105 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 470 pazienti deceduti; 2773 dimessi/guariti. I positivi erano 113.

Il prossimo report sarà dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale nella giornata di lunedì 27 luglio ma non mancheranno gli aggiornamenti a parte el Ministero ella Salute.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

AGGIORNAMENTO NEWS

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 306, i decessi 10. I guariti erano 217: i soggetti ricoverati in terapia intensiva erano 49, 713 quelli ricoverati con sintomi, e 11.462 in isolamento domiciliare. Solo due regioni italiane hanno registrato zero contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore: sono Valle d’Aosta e Basilicata

Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, ha dichiarato che persistono diversi focolai di ampiezza variabile in quasi tutte le regioni italiane e molti di questi sono causate da persone che provengono da Paesi ad alta incidenza. Rezza ha sottolineato che è necessario continuare a tenere comportamenti prudenti, come la mascherine, il distanziamento sociale e l’igiene personale. E sottoporsi alla quarantena nel caso in cui si provenga da Paesi ad alta incidenza.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che dispone l’isolamento per chi, negli ultimi 14 giorni, abbia soggiornato in Romania e Bulgaria.