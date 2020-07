Salotto Letterario questa sera al Porto Antico di Pescara

PESCARA – Sabato 25 luglio alle ore 21:00 press il Porto Antico Letterario – Banchina Sud Porto Canale di Pescara con ingresso sottopassaggio da Piazza dell’Unione di Pescara appuntamento con il Salotto Letterario al Porto Antico. Saranno presenti all’appuntamento i seguenti autori: Angelo Marenzana, Annarita Petrino, Antonio Fagnani, Antonio Di Loreto, David Ferrante, Francesca Picone, Laura Di Nicola, Paola Tosi; Coordina Manola Di Tullio.

In caso di pioggia battente ritrovo presso il Padiglione Marittimo Porto Antico in Via Andrea Doria di Pescara (Molo Sud Fiume Pescara – Ex biglietteria dei Traghetti).