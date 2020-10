Coronavirus in Abruzzo: dati e contagi del 18 ottobre

Notizie del 18 ottobre sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: in attesa di aggiornamenti sono 169 ricoverati, 13 in terapia intensiva

REGIONE – Domenica 18 ottobre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 16 ottobre parlava di 178 nuovi casi. Il bilancio dei pazienti deceduti restava fermo a 491. Gli attualmente positivi in Abruzzo erano 2160. 167 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 11 in terapia intensiva, mentre gli altri 1972 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Il prossimo report sarà emesso lunedì 19 ottobre.

Il 17 ottobre in Abruzzo si registravano 148 nuovi positivi su 3103 tamponi analizzati. 39 sono relativi alla Provincia dell’Aquila, 72 a quella di Teramo, 21 a quella di Pescara, 15 quella di Chieti e 1 sulla cui provenienza sono corso delle verifiche. Due decessi. I ricoverati in malattie infettive erano 169 (+2), in terapia intensiva 13 (+2). Gli attualmente positivi sono 2294 (+137).

Nelle prossime ore sarà emanato un nuovo DPCM, con vigenza immediata, che dovrebbe contenere il coprifuoco alle ore 22,00 in tutto il territorio nazionale, con la chiusura anticipata di tutti i locali pubblici come bar, ristoranti e pub entro quell’ora. Da quanto trapela da un incontro tra Stato e Governo pare che non chiuderanno negozi di parrucchiere e centri estetici. Resta da decidere sulla chiusura di palestre e piscine e sugli sport di contatto dilettantistici. Il Ministro Speranza ha anticipato la possibilità di valutare una stretta sugli orari serali per evitare assembramenti e di un incremento dello smart working. Le Regioni chiedono un ristoro qualora qualche comparto di cessare o limitare. Altra richiesta é la didattica a distanza, soprattutto per gli istituti superiori e per un periodo di tempo limitato.