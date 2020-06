Coronavirus in Abruzzo, aggiornamenti del giorno 10 giugno

Notizie del 10 giugno sul Covid-19 in Abruzzo e dati del bollettino. Critiche per la mancata riapertura dei presidi di Pescina e Tagliacozzo

REGIONE – Mercoledì 10 giugno 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 9 giugno, parlava di 1 nuovo caso su un totale di 856 tamponi analizzati. 91 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 4 in terapia intensiva, mentre gli altri 472 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Il numero dei deceduti era salito da 418 a 419 in virtù di un riallineamento dei dati tra le piattaforme Asl, Regione, Iss e Ministero, mentre 2248 erano i dimessi/guariti. I positivi erano 567.

Maria Van Kerkhove, direttore del team tecnico dell’Organizzazione mondiale della sanità per la pandemia, nel corso di un media briefing da Ginevra, ha dichiarato che molto raro che un asintomatico possa trasmettere il Covid-19. Oggi è tornata sull’argomento, chiarendo che le sue parole sono state fraintese. “Molto rara” perché c’é una difficoltà oggettiva d’individuare gli asintomatici con test e tamponi. Sul punto i pareri sono discordi. Ranieri Guerra dell’Oms ritiene che i veri asintomatici siano pochissimi, per Pierluigi Lopalco bisogna stare attenti. Andrea Crisanti sottolinea che il virus é presente negli asintomatici e nei sintomatici in eguale misura; Giuseppe Ippolito, direttore dello Spallanzani pensa che non ci sia certezza sulle modalità di trasmissione.

Fa discutere la non riapertura dei presidi ospedalieri di Pescina e Tagliacozzo. Giorgio Fedele (M5S) dice che non solo non é prevista la ripresa il 16 giugno ma non c’è nemmeno una previsione reale su quando i servizi dei due presidi saranno riaperti. Stefania Pezzopane, deputata abruzzese, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera intende porre al ministro della Salute, Roberto Speranza, una interrogazione parlamentare sulla tempistica per la riapertura di tutte le funzioni dei presidi sanitari. Al ministro Speranza chiederà se il programma operativo per la gestione dell’emergenza è stato redatto dalla Regione Abruzzo e trasmesso al ministero della Salute. All’interno di tale programma quale ruolo avranno il Presidio di Avezzano, Pescina e Tagliacozzo. In che modo le strutture di Pescina e Tagliacozzo verranno interessate nella fase 2 per assicurare il celere smaltimento delle liste di attesa, alla luce delle riprogrammazioni disposte dalla fase uno e con quali tempistiche.

