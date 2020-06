Guardiagrele, riapertura dell’ufficio postale San Vincenzo: ecco quando

GUARDIAGRELE – “È di oggi la notizia che l’ufficio postale riaprirà, sebbene per tre giorni a settimana, a partire da lunedì. Mi è stato comunicato dal Dott. Andrea Bellissimo – spiega il Sindaco Simone Dal Pozzo – Responsabile delle Relazioni Istituzionali Territoriali Centro di Poste Italiane. Si tratta di un risultato atteso per il quale abbiamo lavorato insistentemente con azioni formali e ai massimi livelli, interessando la Direzione Generale che negli ultimi giorni è intervenuta. Questo premia un metodo che parte dalla conoscenza dei problemi e dalla condivisione”.

“Il comitato di cittadini, con il quale ci siamo confrontati in queste settimane, aveva proposto di avviare una raccolta firme e oggi ne avremmo condiviso il testo, pronto da qualche giorno, e le modalità di raccolta. Altri gruppi e comitati e singoli cittadini residenti nella contrada si erano rivolti all’amministrazione per capire come muoversi.

A tutti loro va il grazie per l’impegno e per la volontà di percorrere insieme la strada. E così che, insieme, abbiamo avuto la conferma che le azioni ottengono risultati se sono condivise e si evitano dispersioni di forze e energie.

Siamo soddisfatti, ma questo è solo il primo passo perché adesso bisogna lavorare per consolidare l’obiettivo e tornare alla normalità ottenendo l’apertura tutti i giorni e ulteriori investimenti. Per questo le nostre saranno le prime firme sulle richieste che partiranno dalla città a difesa e tutela di un servizio essenziale”.