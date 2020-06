Torna il mercato ambulante di Fossacesia: ecco quando

FOSSACESIA – Da venerdì 12 giugno, dopo tre mesi di stop a causa della pandemia, torna l’appuntamento settimanale con il mercato ambulante di Fossacesia. Il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, ha infatti emesso un’ordinanza nella quale revoca quella emessa ‪il 12 marzo‬ scorso per contrastare la diffusione del Covid 19 e al contempo ha disposto la riapertura alle bancarelle.

“É una decisione che, come Ammnistrazione comunale, abbiamo preso per favorire la ripresa di un settore duramente colpito nel periodo di lookdown – spiega il Sindaco Di Giuseppantonio -. Tra l’altro, nell’ordinanza, così come reso noto nelle riunioni tenute con le associazioni che rappresentano i commercianti ambulanti già prima del blocco sanitario, è comunicato che il mercato verrà delocalizzato nell’area del parcheggio posto tra Parco Bucciante e Via Bachelet. Si tratta di una decisione presa in sede di Giunta comunale nei mesi scorsi e in via sperimentale. Lo scopo è quello di procedere alla ristrutturazione dello stesso e rafforzare il ruolo economico e sociale della rete distributiva in sede fissa, sia in termini di quantità che di tipologia di prodotti offerti. Abbiamo tenuto conto – aggiunge il Sindaco Di Giuseppantonio – del nuovo e diverso assetto delle aree e delle infrastrutture esistenti tra il Parco Bucciante e Via Bachelet, ma anche delle intervenute modifiche legislative in materia del commercio su aree pubbliche, degli interventi normativi in materia di sicurezza pubblica, sulle norme igienico-sanitarie da rispettare, che comportano l’urgenza di delocalizzare il mercato settimanale del venerdì dall’attuale area di svolgimento ad un’altra idonea ad accogliere gli attuali concessionari e per il miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori commerciali. Siamo fiduciosi che questa decisione rispetti ampiamente le misure per mitigare il rischio di diffusione del virus”.