Giulianova, rassegna itinerante di cinema all’aperto per l’estate

Il Cittadino Governante auspita una rinascita delle sale giuliesi e avanza una proposta di definire un calendario di spettacoli, dieci – dodici titoli da proiettare all’aperto

GIULIANOVA – Le chiusure del cine-teatro Ariston, prima, e del cinema Moderno, poi, hanno indubbiamente depauperato l’offerta culturale a Giulianova. Sappiamo, però, che sono tanti i cittadini i quali, mossi da interesse e passione, migrano verso altre città per poter vedere una bella opera cinematografica.

Naturalmente auspichiamo la rinascita delle sale giuliesi, alla quale tanto i privati che l’amministrazione pubblica potrebbero dare un importante contributo, ma intanto riteniamo che sia possibile soddisfare, almeno parzialmente, la richiesta di cinema sfruttando le opportunità offerte dalla stagione estiva.

La nostra proposta è quella di definire un calendario di spettacoli, dieci – dodici titoli da proiettare all’aperto, nel cuore dei quartieri, col duplice scopo di favorire, in tutta sicurezza, il ritorno alla socialità e riempire, sia pure per un breve periodo, un vuoto culturale che dura da tempo. Certi, così, di offrire ai giuliesi e ai turisti appuntamenti graditi.

L’iniziativa si potrebbe svolgere in luoghi adatti quali piazza Dalla Chiesa, l’anfiteatro dietro al Comune, il parco dell’Annunziata e le piazze di Colleranesco e di Villa Pozzoni, dove con una spesa contenuta sarebbe possibile approntare arene pubbliche temporanee destinate alle proiezioni.

La copertura finanziaria dell’iniziativa è facilmente individuabile all’interno delle poste previste per le manifestazioni estive e per la cultura, considerato che oltretutto esse dovranno essere riviste per le note misure preventive da adottare contro il Covid-19.

Alla luce di quanto sopradetto con la presente Mozione proponiamo di arricchire il calendario della stagione estiva con una rassegna di cinema di qualità, sotto le stelle e con carattere itinerante, toccando i quartieri di Giulianova.