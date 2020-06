Marsilio firma l’ordinanza n. 71: misure urgenti in materia di Covid 19

Approvate le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19

PESCARA – Il Presidente della Regione, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza n. 71 che approva il Piano Territoriale della Regione Abruzzo –Protocollo operativo per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 –Ripresa Attività Servizi Socioassistenziali –Fase 2, erogati dietro autorizzazione, in convenzione e/o appaltati dagli Ambiti Distrettuali Sociali -di carattere assistenziale, socio-educativo, nonché di quelli erogati presso il domicilio, presso i centri semiresidenziali per persone con disabilità qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, presso i centri diurni per anziani, i servizi per l’infanzia, minori ed adolescenti, servizi e attività rivolti alle persone a rischio esclusione sociale e povertà. Per le attività ei servizi sociali non contemplati dalla presente Ordinanza trovano applicazione i Protocolli o le Linee Guida adottati a livello nazionale.