Quali saranno i principali eventi musicali in provincia di Pescara? Sfida a distanza tra due big della musica italiana: Jovanotti e Roby Facchinetti

PESCARA – Sarà un settembre di notevole spessore, sotto il profilo degli appuntamenti musicali, quello del 2019. Sabato 7 sarà il giorno dell’evento più chiacchierato dell’estate: sulla spiaggia di Montesilvano approderà il Jova Beach Party, che sta portando Jovanotti in giro per l’Italia. Il concerto, già in programma per lo scorso 17 agosto sulla spiaggia di Vasto, era saltato per criticità evidenziate dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto di Chieti. Il cantante, appena appresa la notizia, aveva manifestato il suo malcontento per la decisione presa e aveva promesso ai suoi fan di trovare un’altra location che potesse accogliere il suo tour. Come possibili alternative, erano state fate le candidature di Pescara e Fossacesia, che però erano state scartate, per criticità logistiche la prima e per mancanza del tempo necessario per valutare la fattibilità della seconda proposta. Fino alla scelta definitiva di Montesilvano, dove l’artista proporrà i suoi più grandi successi, dai più datati Serenata rap, Attaccami la spina, La mia moto fino ai più recenti Tensione evolutiva, Ti porto via con me passando per Tutto l’amore che ho, Sabato, A te e molti altri.

CONCERTI DI SETTEMBRE: Abruzzo – Chieti – L’Aquila – Teramo

Dopo le tappe di Francavilla al mare, Balsorano e Barisciano, sempre sabato 7 Roby Facchinetti tornerà in Abruzzo con il tour Inseguendo la mia musica: l’ex Pooh sarà infatti a Manoppello Scalo, in occasione delle Feste Patronali in onore di Sant’Antonio e San Pancrazio Martiri. Sarà l’occasione per applaudire una delle voci più amate della musica italiana. Tantissimi i capolavori scritti da lui per e con i Pooh, che verranno riproposti per l’occasione: da Piccola Katy a Pensiero, passando per Tanta voglia di lei, Nascerò con te, Noi due nel mondo e nell’anima, Rotolando respirando, Notte a sorpresa, Cosa dici di me, La mia donna, e tanti altri ancora.

Questi sono soltanto due degli appuntamenti in agenda in provincia di Pescara nelle prossime settimane; vi ricordiamo di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

