Quali saranno i principali eventi musicali in provincia di Teramo? Concerto di Bandabardò, tributo ai Queen, omaggi alla musica italiana

PESCARA – Dopo un agosto scoppiettante che ha visto sul palco di Roseto degli Abruzzi, in occasione di Emozioni in musica, Drupi, gli Stadio, Enrico Ruggeri e Massimo Ranieri e un ottobre che sarà scoppiettante con il già annunciato live di Daniele Silvestri, il settembre musicale nel teramano è un pò più tranquillo. Non mancheranno comunque le occasioni per ascoltare buona musica.

Venerdì 13 a Isola del Gran Sasso concerto di Bandabardò, band fiorentina dal nome che vuole omaggiare Brigitte Bardot e che vanta otto album in studio e due live. Lo scorso anno ha festeggiato i primi venticinque anni di carriera con un lunghissimo tour e con il singolo “Se mi rilasso collasso”, al quale hanno partecipato Stefano Bollani, Caparezza, Carmen Consoli, Max Gazzè e Daniele Silvestri. Non è la prima volta che in questa stagione si affacciano in provincia di Teramo: la ricordiamo, infatti, a Val Vomano lo scorso 29 giugno.

Tra le band più applaudite di questa estate che sta a poco a poco sfumando c’è The Regina Real Experience con il suo tributo ai Queen, che sarà il 7 a Giulianova e l’8 a Villa Bozza. Il suo spettacolo si attesta come uno dei migliori in assoluto, sia per la fedeltà dei suoni nelle esecuzioni sia per la tecnica; ripropone un ventaglio di brani che va dalla prima epoca “Queen”, passando dalla più famosa esibizione al Wembley Stadium del 1986, sino agli ultimi brani mai eseguiti dal vivo dal leggendario gruppo di Freddy Mercury e compagni. Direzioni Parallele e il suo omaggio alla musica italiana sarà a Isola del Gran Sasso il giorno 6 e tornerà il 28 a Cellino Attanasio dopo alcune tappe fuori Regione. Il viaggio musicale attraverso il meglio della canzone popolare italiana dei Tequila and Montepulciano Band farà tappa a Giulianova Lido venerdì 6.

Domenica 8 a Tre Ciminiere si ballerà in piazza con Simona Quaranta, artista completa e amatissima, ricercata su tutto il territorio nazionale, tanto da vincere nel dicembre 2009 il Premio Telefono d’Oro al Dancing Palmariva di Portogruaro

Questi sono soltanto due degli appuntamenti in agenda in provincia di Teramo nelle prossime settimane; vi ricordiamo di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Programma concerti a Teramo settembre 2019

6

Direzioni Parallele – Isola del Gran Sasso

Tequila and Montepulciano Band – Giulianova Lido

7

The Regina Queen Real Experience – Giulianova

8

The Regina Queen Real Experience – Villa Bozza

13

Bandabardò – Isola del Gran Sasso